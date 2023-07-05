市场监管总局：开展行风建设三年攻坚专项行动 上线问题征集系统
2023年07月05日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，市场监管行风问题征集系统近日上线，从今年6月起在全国市场监管系统开展行风建设三年攻坚专项行动。
市场监管总局相关负责人表示，市场监管行风问题征集系统上线，标志着全国市场监管系统行风问题征集活动正式启动。
据悉，市场监管总局自今年6月起在全国市场监管系统开展行风建设三年攻坚专项行动，行风问题征集是专项行动的一项重要内容，也是市场监管系统深入开展主题教育、践行监管为民理念的一项重要举措。
上述负责人表示，上线运行市场监管行风问题征集系统，目的是进一步畅通行风问题反映渠道，广泛征集社会对市场监管系统行风建设的意见建议。广大经营主体和人民群众可通过市场监管总局官方网站登录该系统，反映市场监管系统行风建设方面存在的问题并提出意见建议。市场监管部门将根据人民群众反映的问题和意见建议，深入排查整治存在的行风突出问题，持续加强市场监管行风建设，全面塑造市场监管队伍新形象，进一步优化营商环境。
(责编：乔业琼、吕骞)
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