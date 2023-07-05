人民网记者 孙博洋

今年以来，人工智能应用掀起了新一轮发展热潮。据中国信息通信研究院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达到了5080亿元，同比增长18%，企业数量是接近4000家，国内人工智能已形成完整的体系，成为新的增长引擎。

数坤科技董事长毛新生表示，人工智能技术的发展，是划时代的，这就比如过去的工业化中机器的应用，将人类从重体力劳动中解放出来，通用人工智能的出现让人们看到了人类脑力劳动可以通过人工智能来做的可能性，人工智能技术的发展将会极大地提高人类的生产力，提升生产效率，改变人们的生活方式和社会生产方式，开启一个新的时代。

他表示，人工智能产业发展中国的优势在于应用。以医疗AI为例，国内具有全球最大的单一市场，和越来越多的具有全球眼光的人才，又有政策加持和工程师红利，带来了产业发展优势。同时，中国医院丰富的病例量为AI模型训练提供很好的基础，培育出了心脏AI(CTA CoronaryDoc)、肝脏AI(MR LiverDoc)等全球原创产品。

近年来，一系列鼓励和支持发展人工智能政策文件相继出台，2017年，国务院出台了新一代人工智能发展规划，明确将人工智能作为国家战略；2020年，国家发改委等部门出台了《国家新一代人工智能标准体系建设指南》；而在今年2月国务院出台了《数字中国建设整体布局规划》；4月，国家网信办发布了《生成式人工智能服务管理办法》，这些政策的出台为人工智能的发展提供更多的政策依据和制度保障。

同时，全国多地也发布和升级了人工智能产业政策，如北京在5月30日当天，一天之内发布了两项鼓励人工智能创新发展的政策，除北京外，上海、深圳、成都等多地也发布了支持人工智能发展的相关政策。

毛新生表示，国家把人工智能和人工智能支持下的产业升级，提升到国家战略，作为战略性新兴产业来看，对所有人工智能企业来说都是巨大的鼓舞，也是重要的支持，同时，政府推动的诸多相关项目，也让更多企业参与其中，为企业产品服务提供了应用场景。比如，从去年到今年，数坤科技有多款产品接连拿到三类证，与北京昌平、苏州吴中等地开展了深度合作，承担了很多国家级、省部级、区级的重点研发计划。

在毛新生看来，未来十五至二十年，是人工智能的时代，在过去一个时期内，移动互联网推动了全球经济的发展，并诞生了一批基于移动互联网技术伟大公司，而人工智能仍处于快速发展的时期，对人才的需求也是巨大的。

高新技术产业发展的基础是人才，中国拥有广阔的人工智能应用市场，对于当前人工智能产业人才需求方向，毛新生认为，产业的发展，离不开这四类人才：

第一类是人工智能领域本身的高端人才，包括世界级的算法人才，其中能够推动技术前进，引领技术发展的人才，最为稀缺。

第二类是能够把人工智能技术与具体产业场景相结合的人才，这类人才需要有相关产业经验，又要有想象力、创造力，能够将技术和场景联系起来，为用户创造出价值。

第三类是战略性人才，这类人才需要能够看清技术发展的趋势，以及技术推动的产业发展趋势，并且还要兼顾政策以及市场环境因素，能够制定企业、行业发展的战略和愿景。

第四类是综合性管理人才，这类人才需要能够将公司组织建设好，同时能把技术产品商业化做好。

对于人工智能技术发展，毛新生认为，当前阶段，企业应该有历史责任感，在世界级的舞台上，应该更多的去研发引领性的原创性的技术，去创造增量。

对于人工智能产业发展环境，毛新生认为，目前人工智能产业发展仍面临着一些问题，一个是商业模式认同方面，很多人工智能服务采购方仍然将人工智能技术服务当做过去的软件技术服务来购买，而不是当做“数字员工”来使用，市场目前仍缺乏相应的定价体系标准，从一定程度上阻碍了人工智能技术从研发到变现到资金再投入良性循环。

另一个是风险投资是支持人工智能产业创新的重要手段，“好企业是烧钱烧出来的”这句话更适用于人工智能企业，一方面人工智能企业需要搭建大规模算力平台，另一方面需要购买大量数据用来做模型训练，以及需要大量请大量的人力来做数据标注、清洗数据，还需要优秀的算法工程师来训练模型，这些都需要大量资金投入，所以构建适应风险投资的市场环境对人工智能产业的发展也十分重要。

(责编：乔业琼、吕骞)

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