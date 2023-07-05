新华社北京7月5日电 5日，财政部、应急管理部紧急预拨3.2亿元中央自然灾害救灾资金，支持重庆、四川等16个省（区、市）做好洪涝、地质灾害救灾工作。

其中，防汛救灾资金2.5亿元，地质灾害救灾资金0.7亿元，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经