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锅圈乡村振兴研究院成立 探索助农兴村新路径

2023年07月05日16:14 | 来源：人民网
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7月3日，由锅圈食品（上海）股份有限公司联合中国农业电影电视中心、中国农业大学县域经济研究中心成立的“锅圈乡村振兴研究院”在京举行启动仪式。据介绍，基于锅圈前期积累的大量案例素材和实践经验，该研究院将为全面实施乡村振兴战略提供样本和路径。

“锅圈乡村振兴研究院是聚合社会资源、赋能乡村振兴战略的创新之举。”启动仪式上，锅圈食汇创始人、董事长杨明超在致辞时表示，“锅圈食汇作为社区餐食零售商，一头连着亿万老百姓餐桌，一头连着乡村的田间地头。我们积极响应国家乡村振兴的号召，通过产、供、销一体化、全链路、数字化供应链体系，赋能、助力国内众多食材原产地的经济发展，有效促进相关乡村产业振兴、 农民增收及农民工返乡创业、本地就业。”

杨明超还提出，公司接下来将依托研究院的力量，发挥在实际经营过程中的经验优势，在乡村振兴研究课题中，从案例素材、行业标准、创新模式等几个方面贡献力量。

同时，锅圈食汇副总裁许诺还于当天发布了“锅圈乡村振兴赋能——金麦田计划”，该计划将着力从人才培养、文旅提升、产业提振和新经济促就业四个方面做好落实。

此外，“中国农业大学经济管理学院——锅圈创业实习基地”揭牌仪式也在现场同期举行。据了解，锅圈食汇将通过全国万家门店，为返乡大学生、返乡创业者提供实习和就业岗位，同时为高校提供在农产品电子商务、物流与供应链管理、食品科学等领域教学、教案支持。

(责编：董童、李源)
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