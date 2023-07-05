人民网北京7月5日电 （黄盛）伴随汽笛长鸣，5日上午，由中国物流集团组织开通的首列深圳至成都直达货运班列，驶出深圳平湖南综合物流枢纽园区。快速班列35个集装箱满载纸品、粮食及深圳市部分企业的产品，驶向西部地区中心城市成都，全程2100多公里，一站直达，约40小时即可抵达。

过去，从深圳开往成都的货运列车以往只是偶尔发运，时速约80km/h。中国物流集团所属铁物股份公司、深圳市交通运输局、中国铁路广州局集团有限公司、深圳国际控股有限公司等单位共同协作，组织开行了深蓉快速货运班列，时速提高为120km/h，并正式进入全国铁路运行图，每天开行1列。这标志着深圳至成都地区货运快速班列进入常态化运行。

据铁物股份所属中铁物总供应链科技集团有限公司董事长欧阳兵介绍，铁路运输相较于公路运输，成本同比可下降30%左右，实现绿色低碳运输，深蓉快速货运班列下一步将延伸至重庆地区，并逐步实现双向物资流通。

另据介绍， 深圳平湖南综合物流园是国家首批23个物流枢纽之一，与盐田港接驳，可通过铁路、海运、水运衔接，打造海铁联运、公铁联运和水铁联运等多式联运产品。深蓉快速货运班列，将构建西部陆海新通道，增强粤港澳大湾区和长江经济带等地经贸合作交流，实现多地物流资源融合共享和市场资源优势互补，服务新发展格局，助力粤港澳大湾区与成渝双城经济圈协同发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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