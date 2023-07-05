人民网北京7月5日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，经气象部门监测，7月4日至5日辽宁省东部、重庆市中东部经历了较强降雨过程，预测未来3天仍将有持续强降雨。

自然资源部地质灾害技术指导中心研判，上述相关地区在未来3天发生地质灾害的风险较高。根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》(自然资办函[2020〕1723号)，自然资源部决定于2023年7月5日15时对辽宁省、重庆市启动地质灾害防御III级响应，并派工作组赴现场指导开展防御工作。

自然资源部要求，上述省份自然资源主管部门增强风险意识、强化底线思维，高度重视本轮强降雨过程地质灾害防范应对，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

自然资源部相关负责人表示，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心要加强组织协调、趋势分析、会商研判，并立即组织上述省份的驻守和机动专家直达基层协助开展技术支撑工作。

(责编：乔业琼、吕骞)

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