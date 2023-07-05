新华社北京7月5日电（记者谢希瑶）商务部7月5日召开外资企业圆桌会，听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议。商务部部长王文涛说，2020年，商务部在外贸外资协调服务机制下建立重点外资项目工作专班，3年多来商务部部领导主持召开各类外资企业座谈会十七场，充分倾听企业诉求建议，累计协调解决问题困难几百项。

王文涛表示，中国正全面推进中国式现代化，坚定不移推进高水平对外开放，将为包括医药行业在内的外资企业带来更多发展机遇。中国政府把吸引外资放在更加重要的位置，持续优化营商环境。按照国务院部署，商务部依托外贸外资协调服务机制，在现有常态化交流机制基础上，升级建立外资企业圆桌会议制度。将通过这个机制性安排，定期举办会议，进一步拓展收集问题、听取建议的渠道，及时回应解决企业关切，助力外资企业在华长期、稳定发展。

通用电气医疗、诺和诺德、拜耳、默沙东、罗氏、阿斯利康、赛诺菲、武田、辉瑞等12家企业代表参会。与会企业表示，对中国经济发展前景充满信心，愿通过外资企业圆桌会等渠道与政府部门加强沟通交流。企业详细介绍了医药行业外资经营情况和问题，提出了25项具体意见建议。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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