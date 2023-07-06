原标题：苏宁易购启动“清凉+计划”：百亿投入300万台空调迎战高温季

近期，全国多地进入“高温时刻”，特别是北京、天津、河北、河南等华北黄淮地区将经历持续高温天气，部分地区气温将达到40°C以上。随着“三伏天”渐进，清凉、制冷类家电产品迎来需求旺季。

7月5日，苏宁易购启动“清凉+计划”，联合美的、海尔、海信、格力、TCL、大金等头部品牌，针对空调等“清凉家电”加码消费补贴，推出特价购、以旧换新补贴、分期免息、新趋势产品免费试用等优惠活动，为用户提供补贴力度更大、产品选择更多、售后服务更好的“清凉消费”体验。

苏宁易购相关负责人表示，针对夏日快速增长的空调购买需求，苏宁易购全年将投入超百亿元，联合品牌厂商备货300万台空调，通过规模化大单采购，为消费者提供稳定的货源保障和更具个性化、更高性价比的产品。其中，针对高温季，苏宁易购将精选超10万台空调，提供低至8折的特价优惠。消费者在苏宁易购线上平台和线下门店购置空调，还可以通过以旧换新的方式获得额外补贴，最高可享受2500元优惠。同时，苏宁易购也将联合银行等合作伙伴，提供至高24期分期免息服务，为清凉消暑“降压减负”。

入夏以来，厨房空调、中央空调、空气机等新趋势产品销售火爆。上述负责人介绍，从购买行为来看，空调消费已经从传统客厅卧室场景不断延伸，中央空调、厨房空调、车载空调等新场景下的产品需求不断增长。带有新风、除菌、保湿、净化等多功能的空气机、风管机产品也越来越受到消费者的欢迎。据了解，苏宁易购“清凉+计划”将重点针对数十款新趋势空调品类，推出30天免费试用活动，涵盖美的厨房空调、海尔3D除菌仓空调、海信苹果派系列、BIU风管机等丰富产品。

为了提升夏日清凉类产品配送及安装效率，苏宁易购已在全国范围内集结超8万人的空调服务队伍，预计单日最高空调安装量将超过12万台，并将针对空调“热销区域”进行人员调配。对于电风扇、空气循环扇、加湿器等清凉生活家电，苏宁易购还将持续联合美团、饿了么等即时零售平台，推出同城配送最快30分钟达服务，保障清凉“快速入户”。

夏日期间，苏宁易购全国门店还将举办音乐节、龙虾节、啤酒节等超2000场清凉夜市，为消费者提供“可逛、可玩、可选”的消费体验。除城市外，苏宁易购还在县乡市场加大投入，全国超13000家零售云门店暑热期间不打烊，同步推出空调、冷柜、循环扇预存1元抵100元等优惠活动，以及直播嗨购、夜场K歌、西瓜畅吃等1000场夏凉集市，为县镇消费者提供消暑纳凉的好去处。

苏宁易购表示，夏日高温季期间，将持续加大货源供应，加码补贴力度，提升服务质量，为消费者提供安心可靠的清凉保障。

(责编：董童、李源)

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