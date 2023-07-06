人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

苏宁易购启动“清凉+计划” 百亿投入300万台空调迎战高温季

2023年07月06日08:24 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：苏宁易购启动“清凉+计划”：百亿投入300万台空调迎战高温季

近期，全国多地进入“高温时刻”，特别是北京、天津、河北、河南等华北黄淮地区将经历持续高温天气，部分地区气温将达到40°C以上。随着“三伏天”渐进，清凉、制冷类家电产品迎来需求旺季。

7月5日，苏宁易购启动“清凉+计划”，联合美的、海尔、海信、格力、TCL、大金等头部品牌，针对空调等“清凉家电”加码消费补贴，推出特价购、以旧换新补贴、分期免息、新趋势产品免费试用等优惠活动，为用户提供补贴力度更大、产品选择更多、售后服务更好的“清凉消费”体验。

苏宁易购相关负责人表示，针对夏日快速增长的空调购买需求，苏宁易购全年将投入超百亿元，联合品牌厂商备货300万台空调，通过规模化大单采购，为消费者提供稳定的货源保障和更具个性化、更高性价比的产品。其中，针对高温季，苏宁易购将精选超10万台空调，提供低至8折的特价优惠。消费者在苏宁易购线上平台和线下门店购置空调，还可以通过以旧换新的方式获得额外补贴，最高可享受2500元优惠。同时，苏宁易购也将联合银行等合作伙伴，提供至高24期分期免息服务，为清凉消暑“降压减负”。

入夏以来，厨房空调、中央空调、空气机等新趋势产品销售火爆。上述负责人介绍，从购买行为来看，空调消费已经从传统客厅卧室场景不断延伸，中央空调、厨房空调、车载空调等新场景下的产品需求不断增长。带有新风、除菌、保湿、净化等多功能的空气机、风管机产品也越来越受到消费者的欢迎。据了解，苏宁易购“清凉+计划”将重点针对数十款新趋势空调品类，推出30天免费试用活动，涵盖美的厨房空调、海尔3D除菌仓空调、海信苹果派系列、BIU风管机等丰富产品。

为了提升夏日清凉类产品配送及安装效率，苏宁易购已在全国范围内集结超8万人的空调服务队伍，预计单日最高空调安装量将超过12万台，并将针对空调“热销区域”进行人员调配。对于电风扇、空气循环扇、加湿器等清凉生活家电，苏宁易购还将持续联合美团、饿了么等即时零售平台，推出同城配送最快30分钟达服务，保障清凉“快速入户”。

夏日期间，苏宁易购全国门店还将举办音乐节、龙虾节、啤酒节等超2000场清凉夜市，为消费者提供“可逛、可玩、可选”的消费体验。除城市外，苏宁易购还在县乡市场加大投入，全国超13000家零售云门店暑热期间不打烊，同步推出空调、冷柜、循环扇预存1元抵100元等优惠活动，以及直播嗨购、夜场K歌、西瓜畅吃等1000场夏凉集市，为县镇消费者提供消暑纳凉的好去处。

苏宁易购表示，夏日高温季期间，将持续加大货源供应，加码补贴力度，提升服务质量，为消费者提供安心可靠的清凉保障。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：升级建立外资企业圆桌会议制度
　　人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，7月5日，商务部部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议。通用医疗、诺和诺德、拜耳、默沙东、罗氏、阿斯利康、赛诺菲、武田、辉瑞等12家企业代表参会。…
夏日避暑该去哪？气象专家告诉你
　　人民网北京7月5日电 （记者王连香）现在正值学生暑假的开始，学生出游需要注意哪些问题？哪些地区是避暑游的好去处？国家气候中心副主任贾小龙在7月4日召开的中国气象局新闻发布会上介绍，今年7至8月份是盛夏季节，又是旅游旺季，也是我国主汛期关键时期。据国家气候中心预测，今年盛夏我国气候状况为一般到偏差，极端天气气候事件偏多，高温热浪、阶段性强降水、暴雨洪涝等气象灾害较重。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部