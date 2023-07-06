人民网北京7月6日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月5日，交通运输支持系统“十四五”重点建设项目——交通运输部水运科学研究院天津海上溢油应急处置实验系统（以下简称实验系统）开工建设。2025年建成后，该实验系统将拥有长210米、宽25米、最大池深7米的综合实验水池，成为世界最大也是唯一能够进行四级海况下全尺寸溢油应急处置装备试验的设施，将填补我国缺乏专业溢油应急处置实验室的科研空白。

海上溢油应急是保护海洋生态环境的重要防线，在典型海况下进行大量模拟仿真或演习论证意义重大。该实验系统位于天津中新生态城，项目总投资3.23亿元，占地面积达4.6万平方米，除综合实验水池外，还包括综合实验大厅、岸滩溢油实验设施以及清洗池等，具有开展溢油基本特性研究实验、溢油化学处理及促进生物降解技术的研究实验、溢油围控回收及处置装备的研发、敏感生态环境下的溢油应急处置技术实验、溢油监视监测与鉴别实验、相关标准技术方法实验、各类装备性能测试、培训演练等功能，是全球功能最齐全最强的溢油应急处置实验系统。

交通运输部水运科学研究院副院长刘占山表示，将以实验系统为依托建设国际一流的科研团队，打造面向全国乃至世界、具有广泛影响力的溢油应急处置国家公共研究平台，为推动和引领溢油污染防治学科的发展提供知识、技术与人才储备，为加快建设交通强国和海洋强国提供有力支撑。

(责编：王连香、吕骞)

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