人民网北京7月6日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月6日08时至7日08时，内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中东部、辽宁北部和西部、安徽中北部、江苏、上海、湖北东部、浙江东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林东部、河南南部、安徽中北部、江苏、上海、湖北、浙江北部和东部、四川东部和南部、重庆中西部和北部、云南西部和南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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