7月，建设银行举办“717美好生活节”全国性大型促销活动，联合各地政府与广大商户，在“建行生活”平台开展大促活动，共同提振市场主体活力，助力百姓美好生活。

据了解，于7月1日起正式启动的“717美好生活节”活动，今年是第二年在全国范围内开展，活动热度将延续至7月底。平台围绕外卖、观影、打车、骑行、加油等生活场景开展红包雨、限时抢活动；联合肯德基、必胜客、麦当劳、星巴克、瑞幸、海底捞等10余家全国头部品牌商户推出专属优惠套餐，并与超4万家属地优质商户门店共同补贴打造1.7元秒杀等市场爆款，权益丰富、力度空前，用户登录“建行生活”App首页进入活动页面即可参与。

对于举办“717美好生活节”的初衷，建设银行有关负责人介绍，一方面，“建行生活”作为互联网平台，借鉴互联网行业的通行做法，通过打造大促节日的方式集中回馈用户，借此提升平台知名度；另一方面，“建行生活”始终致力解决民生之所忧所盼，自去年5月份起，平台持续推进政府消费券承接工作，截至目前已服务全国250多个城市政府超40亿元消费券发放，拉动直接消费额超130亿元。在此基础上，希望通过举办本次全国性统一的大促活动，以数实融合的方式进一步提振居民消费信心，助力线上、线下民生消费加速复苏。

据悉，后续建设银行还将升级消费促进措施，借鉴“淄博烧烤”现象，以“城市名片打造+互联网内容传播+线下交易拉动+银行分期促进大额消费”的模式，联手央视协同各地政府推出“小美好中国行”大型宣传活动，助力重点城市开展内容带货式的互联网宣传推广，实现品效合一的推广效果，切实促进当地消费增长，引领全国消费热潮。

作为建设银行为满足客户线上化、场景化服务需求，打造的企业级本地生活服务平台，“建行生活”App依托领先的金融科技实力与互联网化运营机制，全国推广仅两年时间便迅速跃居银行系同业前列。截至2023年6月底，注册用户规模突破1.1亿户，日活跃用户300万户，在线商户门店34万家，日均交易订单超百万笔。

(责编：董童、李源)

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