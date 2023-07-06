我国移动物联网终端用户超过20亿
2023年07月06日17:09 | 来源：新华网
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新华社北京7月6日电（记者郭宇靖、阳娜）记者从正在北京召开2023全球数字经济大会上了解到：截至今年5月底，我国已累计建成5G基站284.4万个，移动物联网终端用户超过20.5亿，在全球主要经济体中率先实现“物”连接数超过“人”连接数，数字经济发展基石日益巩固。
来自工信部的数据显示，数字经济和实体经济融合步伐持续加快。截至今年5月底，重点工业企业关键工序数控化力达到59.4%，累计培育出1700多家引领行业发展的数字化车间和智能工厂，全国具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过240个，重点平台连接设备超过8900万台（套），新应用、新场景、新业态持续涌现。
数字经济核心产业不断壮大，数字产业成为推动数字经济发展的重要力量。今年前5个月，我国软件业务收入超过4.3万亿元，同比增长13.3%，信息技术服务收入达到2.84万亿元，其中云计算、大数据服务共实现收入4366亿元，为技术创新和经济社会发展注入了生机和活力。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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