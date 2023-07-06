人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）7月6日下午，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

会上，有记者问，据媒体报道，美方正考虑针对面向中国的人工智能（AI）芯片出口实施新的限制。有美国企业表示，虽然限制对华出口人工智能芯片不会立即产生重大影响，但这“将导致美国产业永久丧失机会”。发言人对此有何评论？

对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，持续加强对华半导体打压遏制，人为割裂全球半导体市场，这是对全球自由贸易的破坏，是对国际经贸规则的无视，是对公平竞争原则的践踏。

束珏婷指出，半导体是全球产业分工合作的典型代表。中国是世界最大的半导体市场，芯片销售规模约占全球的1/3，这是中国企业与各国企业互利共赢合作的结果。美方的做法，不仅损害中国企业正当权益，也将严重影响众多国家和地区的利益，阻碍全球科技交流和经贸合作，终将反噬自身。美国业界的担忧已经说明了这一点。

(责编：孙红丽、吕骞)

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