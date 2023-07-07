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2023西部消费精品博览会将于7月21日至23日在西安举办

2023年07月07日08:22 | 来源：央广网
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原标题：2023西部消费精品博览会将于7月21日至23日在西安举办

　　 由西安市人民政府、陕西省商务厅联合主办的2023西部消费精品博览会将于今年7月21日至23日在西安国际会展中心举办。来自政界、学界、商界的观众代表逾200人将参会，目前各项筹备工作正有序推进。

　　7月6日上午，记者从西安市政府新闻办举行的新闻发布会上了解到，本届西部消博会以“共享发展机遇、共创美好生活”为主题，围绕建设西安国际消费中心城市定位，聚焦“高、新、精、尖”消费领域资源，共同打造西部“交流合作、贸易畅通、供需对接”的消费精品展示交易平台。

　　2023西部消博会是西北最大的消费类展会，也是西安市首次举办的中高端消费品博览会，参展品牌数量将达到200余家、采购商数量500余家，展览面积超过2万平方米。

　　大会将围绕“一论坛、一展览、两活动”开展主题活动。“一论坛”即2023中国（西安）国际消费城市发展论坛，将于7月21日上午在西安国际会展中心举办。论坛以“融合 传承 创新”为主题，设政策宣讲、主题演讲、企业代表发言等环节，来自全国各地的政府部门代表和专家学者、企业和媒体代表将参加活动，共同探讨精品消费类商品的融合创新之路、品牌发展之道，助推西部地区消费精品走出西部、走向全球。论坛前将举办2023西部消费精品博览会开幕式。

　　“一展览”即2023西部消费精品展览会，将于7月21日至23日在西安国际会展中心1号馆举行。展览将设置国家中心城市展区、西部各省市展区、三秦特色展区、知名消费品展区、进出口商品展区、中亚商品专区、消费电子展区、智能家电家居展区、品质生活展区、新能源汽车展区等十大展区，展览展示各类消费产品将达1000多种。本届西部消博会采取“线上销售+线下展示”双线并行模式，线上联合网红专业机构进行直播带货和互动活动，线下通过展位展示、洽谈交流、展位打卡等丰富多彩的形式，将展会办出特色。

　　“两活动”就是“盛世长安”精品消费节和2023精品消费直播带货周。“盛世长安”精品消费节将联动西安各大商业圈，在大型商场及大型连锁超市推出专场促消费活动，以“最低价、最品质、最亲民”的方式激发消费内需，带动零售经济，激发消费热情，促进消费增长。“2023精品消费直播带货周”将借助直播经济，助力消费升级，把消费者当成体验官，以更好的产品、更优的内容、更真的互动、更快的迭代、更高的效率延长服务链条，帮助品牌“花式出圈”。

　　西安市商务局局长张选民在新闻发布会上表示，西部消博会将成为拉动西部消费的一个重要平台，成为全国消费精品企业的“会客厅”，成为国内国际双循环结合的重要支点，为西部经济快速发展提供新的增长动力，为消费精品企业带来更多高水平发展机遇。（见习记者 陈锵）

(责编：曹淼、李源)
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