人民网记者 王连香

暑期来临，儿童和学生旅客出行数量日渐增多，旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛。儿童优惠票怎么买？学生票的购买条件是什么？记者通过整理铁路部门发布消息，为您整理了这份“萌娃”出行攻略，赶紧收藏起来吧。

设计：高荣（实习生）

铁路部门提示，铁路暑期客流较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行。由于各地车票具体的开售时间有所不同，旅客可提前在“铁路12306”APP上进行查询。

此外，在12306网站（含手机客户端）已开始试行在线自主选铺服务，共有通达全国各区域的230趟高铁、普速旅客列车供旅客选择。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经