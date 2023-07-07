暑期出行季：请收好这份儿童、学生乘车指南
2023年07月07日08:23 | 来源：人民网
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暑期来临，儿童和学生旅客出行数量日渐增多，旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛。儿童优惠票怎么买？学生票的购买条件是什么？记者通过整理铁路部门发布消息，为您整理了这份“萌娃”出行攻略，赶紧收藏起来吧。
设计：高荣（实习生）
铁路部门提示，铁路暑期客流较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行。由于各地车票具体的开售时间有所不同，旅客可提前在“铁路12306”APP上进行查询。
此外，在12306网站（含手机客户端）已开始试行在线自主选铺服务，共有通达全国各区域的230趟高铁、普速旅客列车供旅客选择。
(责编：王连香、吕骞)
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