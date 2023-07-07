中央气象台发布高温橙色预警
2023年07月07日08:45 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月7日白天，华北中东部、黄淮、汾渭平原、江南、华南、四川盆地中部及新疆南疆盆地、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中北部、浙江东部和南部、陕西关中、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37-39℃，河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。
防御指南：
1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；
2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；
3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；
4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 苏皖辽吉内蒙古等地有较强降雨和强对流天气 华北黄淮等地有持续性高温
- 人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，7日至10日，江淮、江汉东部和南部、江南北部、重庆、贵州中北部、内蒙古东部、东北地区中南部及西藏东南部等地有中到大雨，江苏、安徽、湖北、辽宁等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。 预计，7月7日08时至8日08时，内蒙古东南部、辽宁中西部、吉林西部、河北东北部、安徽中南部、江苏南部、上海北部、湖北东部和西南部、湖南西北部、四川南部、重庆南部、贵州东北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，江苏南部、湖北东部、内蒙古东南部、辽宁西北部等地局地有大暴雨（100-180毫米）。…
- 中央气象台发布强对流天气黄色预警
- 人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月7日08时至8日08时，内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、河北东北部、北京东北部、天津中东部、安徽中南部、江苏中南部、湖北东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11-12级，辽宁中西部局地冰雹直径可达2厘米，并可能有龙卷；内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、河北东北部、安徽中部、江苏中南部、湖北东部和西南部、四川南部、重庆东南部、贵州北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达70毫米以上。 预计，风雹天气的主要影响时段为今天白天至前半夜。…
- 评论
- 关注