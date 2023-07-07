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中央气象台发布高温橙色预警

2023年07月07日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月7日白天，华北中东部、黄淮、汾渭平原、江南、华南、四川盆地中部及新疆南疆盆地、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中北部、浙江东部和南部、陕西关中、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37-39℃，河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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