中央气象台发布暴雨蓝色预警
2023年07月07日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月7日08时至8日08时，内蒙古东南部、辽宁中西部、吉林西部、河北东北部、安徽中南部、江苏南部、上海北部、湖北东部和西南部、湖南西北部、四川南部、重庆南部、贵州东北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，江苏南部、湖北东部、内蒙古东南部、辽宁西北部等地局地有大暴雨（100-180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米）、雷暴大风，局地有冰雹等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；
2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；
3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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