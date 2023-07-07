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“我们对中国经济前景非常乐观”

 ——访欧佩克秘书长海赛姆·盖斯

刘昕宇
2023年07月07日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：“我们对中国经济前景非常乐观”

　　 “中国是亚洲增长最快的经济体之一……我们对中国经济恢复前景非常乐观！”石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯日前在第八届欧佩克国际研讨会期间接受新华社记者专访时说。

　　 盖斯曾作为科威特石油公司驻北京办事处负责人在中国生活了3年半，这段经历让他感受到“中国经济是如此充满活力”。

　　 盖斯说，中国2023年国内生产总值（GDP）增长预期目标为5%左右，在全球经济体中位居前列。

　　 欧佩克6月发布的月度石油市场报告认为，中国今年经济表现将好于预期。该组织将其对2023年中国石油需求增速的预测从5月报告中的日均80万桶提高到日均84万桶。

　　 盖斯说，欧佩克预计今年全球石油需求增速为日均230万桶，中国将是需求增长的重要支撑因素。中国优化调整防疫政策以来，经济恢复前景令人期待，将成为“石油需求增长的推进器”。

　　 今年5月，盖斯出席了在北京举行的第六次中国-欧佩克高级别对话会，与中国国家能源局官员就深化能源安全、能源转型、技术合作、维护石油市场稳定等领域的合作进行讨论。盖斯说，此次会议“成果颇丰”，欧佩克与中国在能源领域长期保持密切合作，期待双方合作关系进一步深化。

　　 5日在奥地利首都维也纳开幕的第八届欧佩克国际研讨会聚焦“实现可持续和包容性的能源转型”，吸引主要产油国和石油消费国官员、国际组织和国际能源公司代表、行业专家学者参会。

　　 盖斯告诉记者，欧佩克成员国支持能源转型，他期待欧佩克与中国深化绿色能源转型领域的技术合作。“能源转型应当是在持续扩大能源总量的同时减少碳排放。在这方面，中国科技可以发挥重要作用。我们已经与中国技术供应商开始讨论开展广泛合作。”

(责编：杨曦、吕骞)
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