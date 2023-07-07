原标题：国资委：全力以赴做好能源电力保供

本报北京7月6日电（记者温源）国务院国资委近日召开中央企业能源电力保供工作推进会，要求有关中央企业全力以赴做好迎峰度夏能源电力保供工作。

国务院国资委提出，各中央企业要把保供工作作为当前一项重要政治任务，坚决打好打赢迎峰度夏能源电力保供攻坚战。煤电企业要加大优质电煤采购力度，提升机组顶峰发电能力，做到应发尽发、多发满发；水电企业要加强一体化管理，优化主要流域水电站梯级调度，有效提升蓄水位，增强迎峰度夏期间发电能力；煤炭企业要全面落实电煤产量销量刚性责任，全力增产增供，强化电煤产运储销衔接协调，带头平抑煤价，全力保障重点区域、重点电厂的电煤供应；电网企业要深挖特高压直流等跨区跨省通道送电潜力，做好省间精准错峰、余缺互济，加强用电需求侧管理，做到需求侧响应优先、有序用电保底、严禁拉闸限电，坚决守住电网安全生命线和民生用电底线；石油石化企业要确保民生用气稳定供应，积极应对可能出现的极端气温，优先保障燃气电厂燃料供应。

国务院国资委表示，将延续并优化保供专项考核政策，支持中央企业加大优化能源结构布局、构建新型电力系统的投资力度，推动煤电联营和煤电与可再生能源联营，进一步提高综合保供能力。

(责编：杨曦、吕骞)

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