人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国资委：全力以赴做好能源电力保供

2023年07月07日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：国资委：全力以赴做好能源电力保供

　　 本报北京7月6日电（记者温源）国务院国资委近日召开中央企业能源电力保供工作推进会，要求有关中央企业全力以赴做好迎峰度夏能源电力保供工作。

　　 国务院国资委提出，各中央企业要把保供工作作为当前一项重要政治任务，坚决打好打赢迎峰度夏能源电力保供攻坚战。煤电企业要加大优质电煤采购力度，提升机组顶峰发电能力，做到应发尽发、多发满发；水电企业要加强一体化管理，优化主要流域水电站梯级调度，有效提升蓄水位，增强迎峰度夏期间发电能力；煤炭企业要全面落实电煤产量销量刚性责任，全力增产增供，强化电煤产运储销衔接协调，带头平抑煤价，全力保障重点区域、重点电厂的电煤供应；电网企业要深挖特高压直流等跨区跨省通道送电潜力，做好省间精准错峰、余缺互济，加强用电需求侧管理，做到需求侧响应优先、有序用电保底、严禁拉闸限电，坚决守住电网安全生命线和民生用电底线；石油石化企业要确保民生用气稳定供应，积极应对可能出现的极端气温，优先保障燃气电厂燃料供应。

　　 国务院国资委表示，将延续并优化保供专项考核政策，支持中央企业加大优化能源结构布局、构建新型电力系统的投资力度，推动煤电联营和煤电与可再生能源联营，进一步提高综合保供能力。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
苏皖辽吉内蒙古等地有较强降雨和强对流天气 华北黄淮等地有持续性高温
　　人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，7日至10日，江淮、江汉东部和南部、江南北部、重庆、贵州中北部、内蒙古东部、东北地区中南部及西藏东南部等地有中到大雨，江苏、安徽、湖北、辽宁等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。 预计，7月7日08时至8日08时，内蒙古东南部、辽宁中西部、吉林西部、河北东北部、安徽中南部、江苏南部、上海北部、湖北东部和西南部、湖南西北部、四川南部、重庆南部、贵州东北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，江苏南部、湖北东部、内蒙古东南部、辽宁西北部等地局地有大暴雨（100-180毫米）。…
中央气象台发布强对流天气黄色预警
　　人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月7日08时至8日08时，内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、河北东北部、北京东北部、天津中东部、安徽中南部、江苏中南部、湖北东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11-12级，辽宁中西部局地冰雹直径可达2厘米，并可能有龙卷；内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、河北东北部、安徽中部、江苏中南部、湖北东部和西南部、四川南部、重庆东南部、贵州北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达70毫米以上。 预计，风雹天气的主要影响时段为今天白天至前半夜。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部