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“醉美·夜郑州”消费季活动火热进行

郑州：第二期餐饮消费券 今日上午10点发放

2023年07月07日08:57 | 来源：郑州日报
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原标题：第二期餐饮消费券 今日上午10点发放

　    记者昨日从市商务局获悉，第四届“醉美·夜郑州”消费季活动正在火热进行，今日上午10点，第二期餐饮消费券将准时发放。

　　据了解，所有在郑人员（包括外地来郑人员）可登录支付宝（或通过“郑好办”平台活动页面）领取。本次餐饮消费券面值为15元，总计42万张，在消费满50元时使用。餐饮消费券使用截止时间为2023年7月16日24：00；到期未核销的，予以收回。

　　餐饮消费券以电子消费券形式发放，每人可领取1张，先到先得，领完为止。领取到餐饮消费券的消费者，可在全市线下餐饮商家核销使用，商家需支持“支付宝”付款方式。消费付款时请开启定位权限，否则可能无法正常使用消费券。（记者 曹婷）

(责编：曹淼、李源)
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