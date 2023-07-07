7月6日，2023全球数字经济大会“知识产权与数字经济发展”专题论坛在北京举办。高通公司全球高级副总裁、技术许可业务中国区总经理钱堃出席，并在论坛上作“以知识产权激发创新活力 共促数字经济高质量发展”的主题发言。

高通公司全球高级副总裁、技术许可业务中国区总经理钱堃在论坛上发言。（受访者供图）

钱堃表示，当下数字经济成为中国稳增长、促转型的重要引擎，而5G是数字经济的关键基础设施。中国5G基础设施建设和发展已经取得了很好的成就，为数字经济的高质量发展打下了坚实的基础。AI是另一项对数字经济至关重要的技术。生成式AI的迅速兴起，正驱动全新终端用例的发展，覆盖包括智能手机、电脑、汽车、混合现实（XR）以及物联网等方方面面。在5G+AI的驱动下，新一轮的创新和知识产权可能大量涌现，健全的知识产权体系对于激励和保护它的到来至关重要。

钱堃指出，作为5G研发、商用与实现规模化的重要推动力量，高通为将5G扩展至更多行业，正与中国行业领军企业合作，推动5G Advanced演进。此外，高通还在研究通往6G之路的全新技术和功能。在Wi-Fi、多媒体、人工智能等很多技术领域，也进行了大量基础研究。高通独特的商业模式，是一个以发明、创新为根本的商业模式。这样的商业模式，尤其需要有知识产权保护制度的良好保障。中国不断提升的知识产权保护环境，为高通的商业模式，以及各类创新和发明，提供了有力的保障与支持。

“高通商业模式的重要一点是‘不忘产业协作、全力支持合作伙伴发展’。只有合作伙伴取得成功，才有高通的成功。”钱堃认为，未来几年，随着中国在5G、人工智能、物联网、智能网联汽车、工业互联网等领域的深入部署，都将为高通与中国合作伙伴加强协作提供良好契机。未来，高通将继续携手合作伙伴，打造开放创新生态，以先进技术赋能移动生态系统创新，共同开拓国内国际市场，加速迈向人与万物智能互联的美好未来。

(责编：董童、李源)

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