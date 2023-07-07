日前，信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）发布了《2022年度可持续发展报告》（以下简称“报告”），全面阐述了2022年该公司在ESG等方面的理念、政策和实践，回应利益相关方的期望与关切。据介绍，这是信银理财自成立以来，首次公开披露可持续发展报告。

信银理财可持续发展报告发布仪式现场。（受访者供图）

信银理财党委委员、监事长康静在报告发布会上表示，信银理财积极投身中国式现代化建设，立志成为ESG的引领者，带动更多的金融机构意识到可持续发展的重要性并付诸行动；希望帮助投资者抓住具备长期增长潜力的机会，降低投资风险；通过积极投资ESG标准符合的企业，可以推动更广泛的可持续发展实践，从而实现社会、环境和经济的共同利益。

同时，她还提出，信银理财坚持“市场化、数字化、平台化；高价值、高科技、高质量”的“三化三高”战略定位，以政治性为引领，以人民性为立场，以专业性为保障，持续提升高质量发展的政治含金量、绿色含金量、科技含金量、专业含金量、服务含金量。

“这份报告向社会展示了我们在ESG等方面的成果，同时也向行业和利益相关方传递了信银理财推动可持续发展的贡献和决心。”在康静看来，ESG不仅是金融行业转型的必然趋势，更是塑造未来可持续发展的重要力量。

报告显示，信银理财强化风险管理和合规经营，构建风险管理“三道防线”，打造 “五位一体”大监督体系，健全“3+1”内控管理体系，优化员工行为管理长效机制。与此同时，在全面推进数字转型和守护信息安全层面做出了诸多提升，持续加大科技投入，提升业务处理能力和客户服务水平，科技投入总额达7400余万元。同时，信银理财深化文化建设和价值共创，坚持“合规、诚信、勤勉、协作、感恩、奉献”的核心价值观，开展企业文化2.0深化工作，引领全体信银理财人共同构建健康积极和谐美丽的精神家园。

“信银理财坚持用有价值、有深度的绿色金融投研观，加快探索绿色金融发展模式与创新路径，在响应居民投资理财需求的同时，助力绿色产业发展。”康静介绍，得益于完备的顶层设计，信银理财推出了业内首个由银行理财公司定制的跨市场ESG股票指数，不断提升公司的绿色金融服务能力。

报告显示，截至2022年末，信银理财绿色主题理财产品存续12支，规模达29.96亿元，其中ESG主题理财产品存续规模达26.78亿元。此外，信银理财还从自身做起推进绿色低碳运营，发起绿色办公倡议，推动社会形成绿色低碳生产生活方式。

(责编：董童、李源)

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