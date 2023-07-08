本报记者 曹文轩 路 畅 尚 丹

位于海南海口国家高新技术产业开发区云龙产业园的裕同环保科技有限公司车间内，一只只纸碗、纸盒经过9条高速流水线全方位消毒后，由自动化设备进行包装、装箱，随后将发往欧洲市场。

“这些纸质产品不仅耐撕扯、防水油，还不惧200摄氏度的高温！”裕同环保科技有限公司相关负责人花杰介绍，“我们每天生产约50万只。”

2020年12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》施行。这是海南省推进国家生态文明试验区建设的标志性项目之一。像裕同环保科技有限公司这样的生物降解新材料生产企业，由此迎来发展的良好契机。截至2022年底，海口引入和在建的生物降解新材料生产企业超过15家。

海南扎实推进国家生态文明试验区建设，始终坚持生态优先、绿色发展，以良好的生态环境助推经济社会高质量发展。

“这是为了获得充足阳光拼命长高的野芭蕉，这是花朵和果实都长在树干上的大果榕，这是通过根系附生在大树上的鸟巢蕨……”在海南热带雨林国家公园，讲解员的讲解引人入胜。

海南热带雨林国家公园试点总面积达到4269平方公里，目前已构建起“大样地+卫星样地+随机样地+公里网格样地”四位一体的森林动态系统，有效保护了热带雨林的生态系统完整性和生物多样性，形成了一批可复制、可推广的有效经验。

海南热带雨林国家公园面积占市域面积比例达63%，五指山市紧扣产业生态化和生态产业化的主线，积极探索绿水青山向金山银山转化路径，编制完成热带雨林“水库、钱库、粮库、碳库”规划初稿，与企业签订林业碳汇项目合作开发意向协议，着力发展热带特色高效农林产业、全域旅游产业等产业。

海南加快发展装配式建筑新产业。在临高金牌港开发区，龙庆东南（海南）绿色建筑有限公司总经理李彦国充满信心，“之所以选择在海南建厂，不仅看中了自由贸易港相关政策，还因为看好装配式绿色建筑在海南的发展前景。”

截至目前，临高金牌港开发区已进驻19家装配式建筑企业，其中6家企业已投产，2022年实现产值6.98亿元，同比增长377.03%。今年一季度，海南明确采用装配式建造的项目建筑面积约436万平方米，在新建建筑中占比超过70%。

海南省生态环境厅相关负责人介绍，近年来，海南大力推动经济社会绿色低碳转型，热带雨林国家公园、清洁能源岛和清洁能源汽车推广、“禁塑”、装配式建筑、“六水共治”、博鳌零碳示范区6项标志性工程取得新进展，经济社会发展的“含绿量”不断提升。

《 人民日报 》（ 2023年07月08日 02 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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