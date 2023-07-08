本报记者 吴 刚

“中国持续扩大对外开放，为外资企业在华发展提供了良好机遇，汽车行业就是一个很好的例证。”德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐近日在接受本报记者采访时表示，中国坚持对外开放，促进了汽车行业发展壮大，培育起强大的供应链体系。宝马集团将继续加大科技创新，积极融入中国高质量发展。

高乐表示，随着中国不断优化营商环境，持续放宽外资市场准入，中国市场的吸引力不断增强，给包括宝马集团在内的很多跨国企业拓展在华业务带来了重要机会。他介绍，自2010年起，宝马沈阳生产基地累计获得投资近1000亿元人民币；合资企业华晨宝马的合同已延长到2040年；今年5月，宝马第六代动力电池项目全面动工，总投资100亿元人民币……一系列举措充分反映了宝马深耕中国市场的决心。

中国高质量发展提升了国际合作水平，吸引包括跨国公司在内的各类经营主体参与。高乐说：“中国持续扩大对外开放带来的是互利共赢，这不仅有助于培育强大的市场，也将助力经济高质量发展。宝马集团致力于在参与中国高质量发展的过程中与本土合作伙伴实现共创共赢。”目前，宝马集团在中国有460多家本土供应商。宝马集团一方面通过技术合作，积极助力沈阳当地产业集群发展、促进就业、推动技术创新；另一方面充分借助中国在电动化、数字化等领域的发展优势，推动技术创新和高端智能制造，实现集团不断发展。宝马集团在中国建立了在德国之外最大的研发和数字化体系，包括北京、上海、沈阳和南京4个创新基地。过去3年，宝马集团在中国的研发团队人数增加了3倍，目前已有超过3200名设计师、工程师、新能源车和软件专家，大家紧密合作，共同打造前沿创新技术，“这些都反映了我们在创新方面的高质量发展”。

高乐表示，可持续发展和绿色经济越来越重要，并带来更多机会。循环经济是德中之间展开合作、实现共赢的领域之一。宝马集团日前发布的首份《宝马集团中国可持续发展报告》显示，2022年，华晨宝马国产车型单台生产水资源消耗量为1.77立方米，连续5年降低；在与中国伙伴的合作下，首次实现退役国产动力电池原材料闭环回收；宝马沈阳生产基地已连续6年被评为中国国家级绿色示范工厂……高乐表示，宝马集团将可持续理念贯穿到产品整个生命周期，通过循环设计理念、创新材料及技术赋能，大幅提升可再生和可回收材料在新产品中的使用比例，着眼于降低产品全生命周期的碳排放。

“中国汽车行业的成长反映了中国经济转型的过程。中国市场不再仅仅是一个销售市场，更是创新的先锋市场。”高乐表示，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，在电池制造、电动车零部件等方面均全球领先。近年来，德中汽车产业合作态势良好，两国企业在新能源汽车领域合作持续深化。宝马集团今年将在中国市场提供11款纯电动产品，到2030年前，预计宝马集团至少50%的销售量将来自纯电动车型。

“近30年来，宝马集团坚持‘家在中国’战略，与中国市场共同成长，为深化德中合作作出积极贡献。”高乐说，沈阳生产基地已成为宝马集团全球最大的生产基地。“对于宝马集团来说，中国是重要的创新源泉。我们将充分借助中国在创新方面的领先地位，不断推动技术创新，真正做到‘在中国，为中国，为世界’。”

《 人民日报 》（ 2023年07月08日 03 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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