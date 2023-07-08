本报记者 张 枨

1996年，关慧明（右）在乌兰察布市集宁区罗家村的大棚内进行施肥试验。

受访者供图

关慧明（右）在温室大棚为农民进行技术指导。

本报记者 张 枨摄

人物小传

关慧明，1962年2月生，内蒙古自治区阿尔山市人，1985年8月参加工作，现任内蒙古乌兰察布市科学技术事业发展中心二级推广研究员。38年来，他一直从事农业新技术研发与推广，包括蔬菜良种国产化、病虫害绿色防控、蔬菜栽培新技术以及农业新装备的试验示范推广等。曾获全国先进工作者、全国优秀科技特派员等荣誉。

“农民朋友好，现在我们是在乌兰察布市察右前旗一位农民的大棚里，可以看到棚里的黄瓜叶子都发蔫儿了。这是因为农家肥上多了，而且没有经过发酵，遇到高温发酵后，造成农作物氨气中毒……”

在短视频里，头发花白的关慧明热情地为农户解答各类技术难题。

“先用小水浇，不让农家肥集中发酵，然后加强放风，同时叶面补充葡萄糖和钙肥，这样经过三四天，便有机会救治好……”关慧明在短视频里给出了他的解决方案。

虽已年过花甲，但作为内蒙古乌兰察布市科学技术事业发展中心的二级推广研究员，关慧明一有时间，就到周边的村庄为当地农民解决农技难题。他还紧跟潮流，把每次遇到的问题拍成短视频，让更多农民学到农技知识。

“我曾说过，要为农民服务一辈子，只要我还干得动，就会信守承诺！”关慧明说。

走遍周边各旗县区，教农民科学种植

关慧明1962年出生于大兴安岭深处的内蒙古自治区阿尔山市，1980年考入内蒙古农牧学院农学系蔬菜专业。“在学校的后两年，老师让我管理15亩试验田，除了上课，我基本吃住都在试验田里。这段经历让我学到了很多，也让我真正对蔬菜种植产生了浓厚兴趣。”关慧明说。

1985年，关慧明被分配到乌兰察布从事农技服务工作。当时，经费并不充足，他常常自费下乡服务。几年间，他走遍了乌兰察布和周边各旗县区。

上世纪90年代初，在清水河县杨家窑乡高家山村，关慧明教当地农民使用丰产沟、旱地覆膜等技术种植土豆和玉米，一待就是大半年。秋收时，他参与指导的100多亩丰产沟土豆亩产6000多斤，200多亩旱地覆膜玉米亩产1400多斤。“真没想到产量这么高，科学种田让咱大开眼界了。”有村民感叹。

1995年，在集宁区城郊的一个农户找到关慧明，希望能学习大棚种植。于是，他和村民们吃住在一起，一待就是3年。“村民们收入越来越高，很多村民买了三轮车，一多半人盖了新房，感觉自己的付出值得了。”关慧明说。

关慧明也在帮助农民的过程中不断研发新技术。比如他研发了温室大棚前屋面46度角的设计，使大棚内温度提高了10摄氏度，实现大棚在冬季即使不加温也能依靠阳光培育各类蔬菜。

“年轻时我就跟关老师学技术，30多年过去了，现在，不管遇到什么难题，关老师还是会来帮我们解决。”50多岁的集宁区霸王河村村民常建新说。

关慧明和农民们建立了深厚的感情：“我学的是蔬菜专业，干的是蔬菜事业，这就要求我必须到农业生产一线去。农民种蔬菜需要啥，我就服务啥！”

研发生态制剂，免费帮农户防治病虫害

关慧明遇到的难题，很多是在当时的技术条件下解决不了的。上世纪90年代初，关慧明发现了一些从未见过的黄色小苍蝇，潜伏在作物叶肉里，极难防治。查询资料后了解到，这是一种新入侵物种——斑潜蝇，但当时国内还没有有效的防治方法。

关慧明到北京等地自费购买了书籍资料和实验材料，在只有25平方米的家里建起了小实验室，桌子、地板、窗台上摆满了各类实验用品。“白天在地里调查病虫害发生情况，晚上回家研究解决办法，第二天再去田间验证。”关慧明说。

1997年，关慧明研制出一款二氧化碳发生器，能促进温室内的蔬菜进行光合作用。随后，他将专利奖励的75万元全部再次投入科研。最终，他研制出针对斑潜蝇的生态制剂与杀虫方法，并获得了专利认证。

2000年，集宁区城郊近千个温室大棚里的黄瓜秧突然打蔫泛黄，关慧明听说后，立刻去现场查看，最终确定是斑潜蝇虫害暴发。

“关老师组织科技人员连夜加工了800多份生态制剂，第二天免费发给大家。一周时间，黄瓜秧恢复了生机，关老师救了全村的秧苗！”常建新说。

2003年，关慧明被评选为全国第一批科技特派员，开始组建自己的科研团队。每年，关慧明团队组织抢救的因遭受自然灾害和病虫害而减产的土地达10余万亩。

“前不久，延安安塞种大棚西红柿的农民通过网络向我求助，我通过传过来的视频发现，当地是受到白粉虱和番茄潜叶蛾的影响，就免费给他们邮寄了相应的制剂。”如今，关慧明时常在线上帮农户解决问题。他还组织乌兰察布市50余名科技特派员成立了科技特派员创业联合会，每年自有知识产权新技术推广面积达15万亩，覆盖了13个省份。

从2万亩到50万亩，带动乌兰察布冷凉蔬菜产业发展

在长期的探索研究中，关慧明发现，乌兰察布高海拔、高纬度、气候冷凉的条件，十分适合在夏季种植甘蓝、洋葱、胡萝卜、西蓝花等蔬菜。“乌兰察布夏季短暂凉爽，昼夜温差大，这样的气候条件对传统农业生产来说可能是劣势，但正好适宜种植喜好冷凉、生长温度在17至25摄氏度的蔬菜。”关慧明说，冷凉地区蔬菜还可以和南方蔬菜错季上市，市场优势明显。

于是，他率先在乌兰察布引进黄皮洋葱新品种，摸索出一套适宜当地的栽培技术，并从外地引进甘蓝、金瓜等在全市推广。

2008年，关慧明提出“开发冷凉资源，发展冷凉蔬菜”的建议，得到了业内专家的支持。他还联系了蔬菜遗传育种专家、中国工程院院士方智远，邀请他到乌兰察布进行冷凉蔬菜新品种新技术的研发推广。2012年，乌兰察布市成立了冷凉蔬菜院士工作站。

“新品种培育周期长、难度大、失败率高。以甘蓝国产化为例，方院士团队从筛选到培育花了七八年时间，然后再由我们到农村去种，让农民看效果。”关慧明说。在方智远院士的带领下，团队攻克了一个个难关，在培育产量更高、品质更优、抗虫耐旱的冷凉蔬菜品种上下功夫，加快实现冷凉蔬菜良种国产化的步伐。

“之前进口冷凉蔬菜种子，一亩地种子平均价格就得七八百元，如今有了我们自己的种子，比如甘蓝的‘中甘628’，一亩地种子只要75元，每亩收入最少3000元。目前我国甘蓝种子国产化率已达80%以上。”关慧明说，下一步，工作站将持续开展胡萝卜、西蓝花的良种培育，争取3—5年实现国产化。

关慧明和团队还积极制定冷凉蔬菜的标准化栽培技术。“比如何时播种、栽苗，何时防虫、防病，用肥多少、怎么用等，免费推广。”关慧明说，云南等地也建立了工作站，只要他有时间，就会到各地去辅导农民。

如今，关慧明带动乌兰察布冷凉蔬菜从2万亩发展到50万亩，冷凉蔬菜现已推广到多个地区种植。“我这一辈子都在农田里，我的技术来自与农民们的一起努力，我要坚持下去！”关慧明说。

让农民学得会用得上（记者手记）

在关慧明扎根农村基层一线的38年里，他始终怀着科技富民的初心、技术助农的恒心，跋涉在田间地头，一心一意为农民服务。他将农民的急难愁盼放在心里，努力研发新技术，探索蔬菜产业致富之路。

38年来，关慧明在生产实践中总结经验、不惧艰辛，把论文写在田间地头，潜心钻研蔬菜良种国产化、病虫害绿色防控和蔬菜栽培新技术等。他把实验室搬到农业生产现场，加快农业科技成果转化应用，推动新品种、新农艺落地生根，让农民学得会、用得上，打通了农业科技创新的“最后一公里”。

当前，在全面推进乡村振兴的大背景下，一大批像关慧明这样懂农业、爱农村、爱农民的优秀农技人员正投身农业生产实践，为我国农业科技现代化提供了技术支撑，必将带领更多农民搭上增收致富的科技快车。

《 人民日报 》（ 2023年07月08日 05 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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