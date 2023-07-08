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全国草原保护修复现场会召开

2023年07月08日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社呼和浩特7月7日电  全国草原保护修复现场会暨国有草场试点建设启动会7日在内蒙古乌拉盖管理区召开。全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华出席。

　　在听取参会单位发言后，武维华指出，草原在维护国家生态安全、促进经济社会可持续发展等方面具有重要基础性、战略性作用。要深刻理解习近平生态文明思想的重要内涵，为促进草原地区经济社会发展全面绿色低碳转型、构建人与自然和谐共生的草原生态文明建设新格局出谋划策。要坚持以科技创新为引领，为草原地区生态文明建设和高质量发展献计出力。要持之以恒，为草原生态文明建设不懈奋斗。全面贯彻落实中共二十大决策部署，共同推动草原生态文明建设迈上新台阶。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月08日 05 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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