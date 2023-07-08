原标题：生态环境部拟出台管理办法规范全国温室气体自愿减排交易

新华社北京7月7日电（记者高敬）记者7日从生态环境部了解到，为进一步规范全国温室气体自愿减排交易及相关活动，推动实现碳达峰碳中和目标，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》面向全社会公开征求意见。

社会各界对启动全国温室气体自愿减排交易市场高度期待。生态环境部应对气候变化司有关负责人介绍，目前，全国碳排放权交易市场仅在火力发电企业开展，按计划将逐步覆盖其他重点排放行业，但仍有可再生能源、林业碳汇、甲烷利用、节能增效等对减碳增汇有重要贡献的众多行业无法通过市场机制获得减排经济回报。启动自愿减排交易市场，有利于激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动。

他同时表示，国际民航碳减排和抵销市场机制、《巴黎协定》下的全球碳市场机制将陆续实施，各国贸易和投资等经济活动更多考虑碳排放要求，我国需要建立相对灵活的自愿减排交易机制予以应对。此外，当前减排机制种类繁多，亟须尽快启动全国统一的温室气体自愿减排交易市场。

据介绍，全国温室气体自愿减排交易市场启动后，各类社会主体可以按照相关技术规范要求，自主自愿开发温室气体减排项目，项目产生的减排效果经过科学方法量化核证后，可在市场出售并获取相应的减排贡献收益。

作为保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度，管理办法从自愿减排项目审定与登记、减排量核查与登记、减排量交易、审定与核查机构管理等环节，规定了温室气体自愿减排交易及其相关活动的基本管理要求，明确了各市场参与主体权利和责任。

目前，生态环境部正在以尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场为目标，积极稳妥推进启动前的各项准备工作。生态环境部组织起草了管理办法，以及相关配套管理制度；组织建设了全国统一的自愿减排注册登记系统和交易系统。生态环境部还会同市场监管总局探索建立部际联合监管机制，进一步加强事中事后监管，强化数据质量管理。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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