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“携手鑫伙伴 共赢鑫未来”资本市场专题活动在南京银行北京分行举办

2023年07月08日08:54 | 来源：中国网财经
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原标题：携手鑫伙伴 共赢鑫未来——南京银行北京分行成功承办资本市场专题活动

　　近日，由北京股权交易中心有限公司主办、南京银行股份有限公司北京分行承办的“携手鑫伙伴 共赢鑫未来”资本市场专题活动在南京银行北京分行举办。全国股转系统北京证券交易所、首创证券股份有限公司、国知科技产业服务(北京)有限公司及多家优质企业客户高管等近40人参加。

　　来自北交所、首创证券及知识产权专业服务机构的各位专家老师分别从北交所服务基地体系介绍、政策解读，拟IPO企业上市筹备阶段规范要点以及专利申请加急办理等方面，共同为南京银行科创企业客户奉献了一场丰富、详实、前沿的资本市场专题培训。与会企业高管也就各自关心关注的问题进行了现场提问并得到权威解答。

　　南京银行北京分行负责人韩涛表示，南京银行北京分行始终坚持服务实体、始终坚持以客户为中心，不断下沉服务重心，优化小微业务结构，大力推动小微金融服务增量扩面，尤其在科创金融领域，深耕不辍、守正创新，致力解决科创企业资金困局，全生命周期护航企业成长，高质量金融服务实现多点开花，助力科创企业跑出发展加速度。

　　借助本次活动契机，韩涛向与会嘉宾发出诚挚邀请，共同加入由总行牵头搭建的南京银行“科技金融”生态圈，构建长效合作机制，构筑合作分享平台，切实整合各方资源，发挥在座专家之长，围绕“助力科创企业更好更快发展”使命愿景，赋能科技企业成长壮大。

　　北京作为国际科技创新中心和全国金融管理中心，兼具“科技+金融”叠加优势，资本要素供给充分，金融服务体系成熟完善。未来，南京银行北京分行将更加积极利用区位优势，更加主动拥抱资本市场，努力促成三方互利共赢局面。南京银行北京分行还将牵头举办各类不同形式的活动，持续合作、扩大成果，助力形成科技、创新、资本的聚集效应，实现产业链与金融链的互促互融、共建共生。

(责编：董童、李源)
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