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上半年中欧班列开行创新高

2023年07月08日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：上半年中欧班列开行创新高

从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，今年1至6月，中欧班列累计开行8641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。其中，去程4620列、49.9万标箱，同比分别增长16%、29%；回程4021列、43.7万标箱，同比分别增长16%、31%。截至目前，中欧班列历年累计开行超过7.3万列、690万标箱，通达欧洲25个国家216个城市。

在运输能效方面，目前中欧班列国内段最大编组辆数和牵引质量分别提高到55辆、3000吨，较班列运行初期分别提升34%、20%，列车满编率保持在99%以上，运输能力不断提升。今年1至6月，西、中、东通道分别开行中欧班列4324列、1563列、2754列，同比分别增长19%、24%、7%，均创历史同期新高。

在服务品质方面，全程时刻表中欧班列开行规模稳步扩大，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。新增成都至波兰罗兹双向线路、德国杜伊斯堡至西安回程线路全程时刻表中欧班列，运行时间均压缩5天以上。适应多样化运输需求，发展中欧班列冷链运输，开展定制化服务，货物品类不断增多。

此外，中欧班列基础设施不断强化。兰新线精河至阿拉山口增建二线建设、同江铁路口岸开办集装箱业务等，进一步提升了中欧班列通道和口岸运输能力。同时，国铁集团积极推动中欧班列与中老铁路、西部陆海新通道联通，探索中欧班列跨越黑海、里海南通道线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，随着我国外贸延续稳中向好态势，中欧班列跨境运输需求旺盛，开行数量强劲增长。中欧班列高质量发展有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，为畅通国内国际双循环、促进沿线国家经济社会发展、服务高质量共建“一带一路”注入了强劲动能。（记者姚亚奇）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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