原标题：在世界人工智能大会感受AI国民“喜爱度”

“走上”生产线，人工智能为企业推陈出新、提质增效；“走进”生活圈，人工智能为居民增姿添彩、排忧解难。7月6日至8日在上海举行的2023世界人工智能大会，处处透露着人工智能从感知向认知，从量变到质变的跨越，赋能千行百业、绘制生动图景。

奔赴“海陆空铁”，AI让生产更高效

网易伏羲无人装载机器人展位上有不少人在排队，等着戴上VR眼镜一探何为“无人工地”。这一基于工业大模型的无人装载机器人实现了多项技术突破，比如自主定位精度优于5厘米，为自动化操作提供稳定安全支撑；可快速适配不同车型，铲料作业满斗率达到95%以上，卸料料斗残余率在5%以下，铲运效率接近“老师傅”。

“无人装载机器人已应用于沪通铁路智能混凝土搅拌站。”网易伏羲工程机械产品负责人杨新伟说，此外，网易伏羲挖掘机器人自去年年底登上高原参与西南重点基建铁路项目后，目前已在露天矿山场景实现一个师傅同时操作多台挖掘机的自动化任务。

聚焦海陆空铁等多场景的数智化与绿色化转型，人工智能正通过新势力、新场景、新价值展现中国科技创新的魅力。

西井科技在2023世界人工智能大会上，全球首发首展新能源无人驾驶牵引车“Q-Tractor”。新华社记者 龚雯 摄

作为本届大会展厅里的一项“镇馆之宝”，西井科技的智能换电无人驾驶商用车“Q-Truck”已先后在泰国、阿联酋等多个国家和地区商业落地。今年6月，英国第一大港费利克斯托港新增100辆“Q-Truck”，将联手西井在英国打造迄今为止最大规模的“无驾驶室”新能源无人驾驶商用车队。此外，西井科技在大会上首发首展的新能源无人驾驶牵引车“Q-Tractor”，可适配空港、工厂、物流中心等场景，提升人、货、场之间的物资运转效率。

工业和信息化部副部长徐晓兰在开幕式上表示，我国人工智能融合应用深度拓展，已建成2500多个数字化车间和智能工厂，经过智能化改造，研发周期缩短了约20.7%、生产效率提升了约34.8%、不良品率降低了约27.4%、碳排放减少了约21.2%。

深入医食住行，AI让生活更美好

大会上，深耕康复领域的傅利叶智能发布了最新研发的一款通用人形机器人GR-1，身高1.65米、体重55公斤，拥有高度仿生的躯干构型，步行速度可达5千米/时，负重50公斤。

公司创始人顾捷表示，随着以ChatGPT为代表的“最强大脑”出现，人工智能的演进路线日渐清晰，具身智能被视为下一个浪潮，即让“大脑”有可支配、可感知、可交互、可行动的“身体”。人形机器人一旦通用化，就像从台式电脑到个人电脑再到智能手机的发展趋势一样，未来会逐渐成为行业的主流，也将满足更大的市场需求。

拥抱技术洪潮，传统农业也迎来了“新风口”，成为会上一大亮点。展厅里，中信集团带来的智慧农业数字化系统，助力为百姓餐桌提供“一碗好饭”。论坛上，同济大学电子与信息工程学院教授顾伟楠介绍的一项农产品数字化平台，为农业决策提供准确支持。

“农产品安全溯源的推广将有效减少食品安全问题，提高消费者的信任度，增加农产品的竞争力和附加值，促进农业可持续发展，迎来更广阔前景。”顾伟楠说。

7月6日，参观者在一个进行静态展示的特斯拉机器人旁驻足观看。新华社记者 方喆 摄

美团无人机第四代新机型，可在零下20摄氏度至50摄氏度的中雨、中雪、6级风、夜晚等情况下飞行，配送距离较上一代提升35%；第四范式携“式说”大模型以及其在零售、金融、医疗等产业实践，展现人工智能成为不同岗位的“好帮手”……5万平方米世博主展览里，无论是特斯拉的人形机器人“擎天柱”，还是和商汤科技的象棋机器人“元萝卜”对弈，展位上挤满了小朋友的身影。

探寻“未来世界”，AI让生态更完善

相比前五届，今年大会上30多个大模型集体亮相，不少通用和行业垂直模型首次登场，成为最火热的领域，也让不少参展商和观众觉得未来的世界更科技、更可期。

腾讯集团高级执行副总裁汤道生认为，通用大模型一般是基于广泛的公开文献与网络信息来训练的，可以在100个场景中解决70%至80%的问题，但许多专业知识与行业数据积累不足，未必能100%满足企业某个场景的需求。伴随着大语言模型的发展，人工智能优质模型、澎湃算力离不开各方伙伴，让每个企业的“黄金数据”发挥出高效用，助力产业创新发展。

2023世界人工智能大会期间发布《2022全球人工智能创新指数报告》。新华社记者 龚雯 摄

大会期间发布的《2022全球人工智能创新指数报告》显示，中国人工智能发展成效显著，在人才、教育、专利产出等方面均有所进步。

“人工智能的深度应用，不仅对数据、算法、算力提出了更高要求，也对安全、隐私、伦理提出更多挑战。”蚂蚁集团副总裁、人工智能首席科学家王志荣说，我们近年通过持续投入，布局了包括知识图谱、运筹优化、图学习、可信AI、大模型等在内的AI技术领域，这次参展带来了以“AI+根技术”为核心的数字技术大图，其可信AI产品“蚁鉴AI安全检测平台2.0”入选本届大会的“镇馆之宝”，希望能助力更多应用大规模落地的同时保障数据安全、内容安全、伦理安全等。

徐晓兰表示，人工智能技术持续突破，智能时代正在加速到来，工信部将加强政策引导，形成发展合力，以及引导产业链上下游、大中小企业协同，支持开源社区建设，构建具有竞争力的产业生态。（记者龚雯、周琳）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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