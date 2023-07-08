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投贷联动试点合作机制启动

2023年07月08日09:10 | 来源：新华网
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原标题：投贷联动试点合作机制启动

　　新华社北京7月7日电（记者陈炜伟、韩佳诺）为促进民间投资和扩大有效投资，国家发展改革委7日组织召开投贷联动试点合作机制启动会。国家发展改革委固定资产投资司、国家信息中心与7家银行有关业务部门，共同签署了投贷联动试点合作机制框架协议。

　　据了解，建立投贷联动试点合作机制，要通过投资在线平台与银行信贷系统的互联共享，推动政府政策支持和银行融资服务形成合力。投资在线平台要将民间投资项目、国家重大项目信息共享至银行，引导银行加大融资支持力度；将投资主体、建设内容、审批事项等共享至银行，为银行加快审贷进度提供支撑。银行要将项目贷款、建设进度等数据共享至平台，助力投资主管部门及时掌握项目融资和建设实施情况，进一步增强事中事后监管能力。

　　国家发展改革委有关负责人表示，要聚焦促进民间投资、扩大有效投资、建立投贷联动新模式等重点任务，有效发挥投贷联动试点合作机制的积极作用。

(责编：鲁婧、李楠桦)
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