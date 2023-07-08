原标题：第六届进博会吸引世界500强和行业龙头企业超280家

新华社上海7月7日电（周蕊、王小淳、陆冠宇）记者从中国国际进口博览局获悉，第六届进博会企业商业展签约面积已超过33万平方米，吸引世界500强和行业龙头企业超280家，筹办工作由招展为主转向招商办展为主。

第六届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。中国国际进口博览局副局长孙成海在第六届进博会消费品展区、服务贸易展区展前供需对接会暨上海招商路演上介绍，今年以来，为了将进博会这张金名片越擦越亮，进口博览局加大工作力度，在超过30个国家和地区举办推介活动，向世界全面宣介进博会的成效和意义，向各国企业发出“进博邀约”。

孙成海说，目前，进博会的筹办工作由招展为主转向招商办展为主，将继续通过招商路演、展前供需对接会等，邀请更多专业采购商到会，促进展客商供需精准对接。

6日举行的第六届进博会消费品展区、服务贸易展区展前供需对接会是第六届进博会举办的首场展前供需对接会，不少全球展商已经“摩拳擦掌”。

连续参加5届进博会的茉汰大中华区CEO韩广中说，企业抱着试试看的心态参加首届进博会，没想到就接到了60个集装箱、约2000万美元的大订单，这让企业成为了进博会的“坚定粉丝”，2018年开始，品牌每年的零售额复合增长都超过30%，预计2023年零售额将突破4亿元人民币，公司将带来10多款新品参加第六届进博会。

“参展首届进博会时，我们主要聚焦在选哪些进口款式到中国，到第六届进博会，我们推出的咖啡机新品不仅是全球首发，还将早于国外上市一年。”德龙电器集团大中华区董事总经理宗延平介绍，这款即将全球首发的咖啡机可以“读出”不同的咖啡豆特性，并根据想要做的咖啡类型进行最佳适配，让消费者能够体验“一键出杯”的便利，希望通过进博会的大平台，将意式风情带到更多中国家庭。

戴德梁行中国区项目及企业服务部总裁魏超英说，企业去年首次参展进博会感觉收获满满，作为咨询公司，企业希望能促进中国的新一线城市乃至二线城市与全球外资企业的“双向奔赴”，而进博会正是这样一个桥梁。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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