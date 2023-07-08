工业和信息化部通报31款侵害用户权益APP
2023年07月08日09:13 | 来源：新华社
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原标题：工业和信息化部通报31款侵害用户权益APP
记者7月7日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对群众关注的休闲娱乐、实用工具、出行服务等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK）进行检查，发现31款APP（SDK）存在侵害用户权益行为，并进行通报。
工业和信息化部相关负责人介绍，此次检查依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规开展。目前，工业和信息化部相关部门已督促上述31款APP及SDK按有关规定进行整改，整改落实不到位的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。（记者魏弘毅）
图片来源：工信微报
(责编：鲁婧、李楠桦)
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