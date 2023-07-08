原标题：高温推升用电需求，国资央企全力保供应

近期，高温天气不断推升用电需求。面对迎峰度夏“大考”，国务院国资委推动能源央企压实责任、持续发力，在确保安全的前提下，保障能源电力稳定供应。

煤炭是我国能源安全的“压舱石”。中央煤炭企业在安全合规的前提下加大煤炭开采力度：国家能源集团已连续21个月保持5000万吨产煤峰值水平，中煤集团加快推进产能核增手续办理。

来自国务院国资委的数据显示，今年上半年，中央煤炭企业产煤5.6亿吨，日均产量309万吨，同比增长4.7%。

既要增产量，也要稳价格。据了解，上半年中央煤炭企业带头执行电煤长协机制，向下游企业让利超600亿元。

去冬今春以来，国家电投组织多个专项行动，全面排查机组安全风险隐患，持续开展重点区域重点企业保供风险跟踪评估，保障机组稳定发电、顶峰发电能力。2023年以来，这家企业保供机组累计非计划停运台次同比减少52%。

国家电投的实践是个缩影。强化机组运行维护，加大电煤采购力度，稳步提升电煤库存……中央发电企业提前谋划，消除影响机组出力因素，确保用电高峰时段发电能力。

统计显示，今年上半年，中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投等发电企业累计发电2.5万亿千瓦时，占全国比重为62.9%。

随着气温上升，电网也迎来了保电考验。国家电网、南方电网充分发挥大电网平台优势，加大跨区余缺互济力度，加强运行调度，累计组织跨区、跨省电力支援900余次、电量超120亿千瓦时，最大限度控制了用电负荷管理规模。

此外，中国石油、中国石化、中国海油和国家管网集团等企业加强资源筹措，全力保障民生用气和发电企业供气，上半年自产天然气997亿立方米，同比增长7.7%。

应该看到，迎峰度夏期间电力供应总体有保障，但区域性、时段性供需矛盾仍需着力解决。

发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线……6月30日，国务院国资委举行央企能源电力保供工作推进会，对相关工作进行了再部署、再安排。

立足当前和长远，国务院国资委提出，中央企业要系统施策，持续完善能源电力保供长效机制；要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。（记者王希）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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