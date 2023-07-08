高温推升用电需求，国资央企全力保供应
近期，高温天气不断推升用电需求。面对迎峰度夏“大考”，国务院国资委推动能源央企压实责任、持续发力，在确保安全的前提下，保障能源电力稳定供应。
煤炭是我国能源安全的“压舱石”。中央煤炭企业在安全合规的前提下加大煤炭开采力度：国家能源集团已连续21个月保持5000万吨产煤峰值水平，中煤集团加快推进产能核增手续办理。
来自国务院国资委的数据显示，今年上半年，中央煤炭企业产煤5.6亿吨，日均产量309万吨，同比增长4.7%。
既要增产量，也要稳价格。据了解，上半年中央煤炭企业带头执行电煤长协机制，向下游企业让利超600亿元。
去冬今春以来，国家电投组织多个专项行动，全面排查机组安全风险隐患，持续开展重点区域重点企业保供风险跟踪评估，保障机组稳定发电、顶峰发电能力。2023年以来，这家企业保供机组累计非计划停运台次同比减少52%。
国家电投的实践是个缩影。强化机组运行维护，加大电煤采购力度，稳步提升电煤库存……中央发电企业提前谋划，消除影响机组出力因素，确保用电高峰时段发电能力。
统计显示，今年上半年，中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投等发电企业累计发电2.5万亿千瓦时，占全国比重为62.9%。
随着气温上升，电网也迎来了保电考验。国家电网、南方电网充分发挥大电网平台优势，加大跨区余缺互济力度，加强运行调度，累计组织跨区、跨省电力支援900余次、电量超120亿千瓦时，最大限度控制了用电负荷管理规模。
此外，中国石油、中国石化、中国海油和国家管网集团等企业加强资源筹措，全力保障民生用气和发电企业供气，上半年自产天然气997亿立方米，同比增长7.7%。
应该看到，迎峰度夏期间电力供应总体有保障，但区域性、时段性供需矛盾仍需着力解决。
发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线……6月30日，国务院国资委举行央企能源电力保供工作推进会，对相关工作进行了再部署、再安排。
立足当前和长远，国务院国资委提出，中央企业要系统施策，持续完善能源电力保供长效机制；要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。（记者王希）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源研制成功
- 人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源产品7日在甘肃天水正式下线，并通过了专家组现场测试。 这标志着我国强流重离子加速器装置（HIAF）的建设又迈出了坚实的一步。…
- 评论
- 关注