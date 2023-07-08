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环比升幅0.52% 截至6月末我国外汇储备规模为31930亿美元

2023年07月08日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。

国家外汇管理局相关负责人表示，2023年6月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

具体来看，民生银行首席经济学家温彬表示，货币方面，美元汇率指数下跌1.4%至102.9，非美元货币总体升值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.1%；标普500股票指数上涨6.5%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模上升。

“我国6月银行结售汇和银行代客涉外收付款同时呈现小幅顺差，均明显高于5月份水平，延续了二季度以来的顺差格局；6月外资净买入境内债券也延续前几个月的较高规模，显示出在国际金融市场延续波动走势的背景下，人民币债券愈发具有长期投资价值。”温彬说。

谈及未来我国外汇储备规模走势，国家外汇管理局相关负责人表示，我国经济回升向好态势明显，高质量发展稳步推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

(责编：鲁婧、吕骞)
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