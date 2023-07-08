人民网北京7月8日电 （欧阳易佳）据生态环境部消息，为实施积极应对气候变化国家战略，推动实现碳达峰碳中和目标，鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动，进一步规范温室气体自愿减排交易及相关活动，近日，生态环境部组织对《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》进行了修订，编制形成了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），并面向全社会公开征求意见。

据悉，《管理办法》是保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度，从自愿减排项目审定与登记、减排量核查与登记、减排量交易、审定与核查机构管理等环节，规定了温室气体自愿减排交易及其相关活动的基本管理要求，明确了各市场参与主体权利和责任。

生态环境部应对气候变化司有关负责人介绍，《管理办法》征求意见稿在与《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》充分衔接的基础上，对主要环节进行备案管理的模式进行了调整，更加体现简政放权、放管结合、优化服务的改革要求。同时，进一步突出项目业主和第三方审定与核查机构的主体责任，加强全流程信息公开要求，强化事中事后监管，切实维护市场诚信、公开、透明。

生态环境部应对气候变化司有关负责人表示，《管理办法》征求意见稿在起草过程中，广泛听取了相关部门、行业协会、企业、审定与核查机构、科研机构等单位的意见，并在立足我国国情的前提下，最大程度与国际通行做法、《巴黎协定》全球市场机制要求保持一致，为国际对接创造条件。

生态环境部应对气候变化司有关负责人介绍，社会各界对启动全国温室气体自愿减排交易市场高度期待，但市场建设是一项复杂的系统工程，既要根据新的形势要求，建立一整套被广泛接受、科学有效、公开透明、公平公正的制度规则和技术规范体系，确保项目的真实性、唯一性和额外性，减排量可测量、可追溯、可核查，又要根据国家有关规定，建设运行全国统一的注册登记系统和交易系统，组建新的注册登记机构和交易机构，保障市场安全、稳定、有效运行。

目前，生态环境部正在以尽早启动全国自愿减排交易市场为目标，积极稳妥推进自愿减排交易市场启动前各项准备工作。一是强化顶层设计。生态环境部组织起草了《管理办法》，以及项目设计与实施规范、审定与核查规则等配套管理制度，将在充分征求各方意见的基础上陆续予以发布。二是公开征集遴选项目方法学。生态环境部以“开门决策”的方式向全社会公开征集自愿减排项目方法学建议，目前正在开展评估遴选工作，将按照“成熟一个发布一个”的原则，择优发布一批项目方法学。三是开展市场基础设施建设。生态环境部组织建设了全国统一的自愿减排注册登记系统和交易系统，组织起草了注册登记规则和交易结算规则。目前两个系统已完成初步验收，将为尽早启动市场提供可靠的基础设施保障。四是建立联合监管机制。生态环境部会同市场监管总局在自愿减排交易领域探索建立部际联合监管机制，充分发挥生态环境主管部门和市场监督管理部门各自优势，在明确项目业主和第三方审定与核查机构各自主体责任的基础上，进一步加强事中事后监管，强化数据质量管理。

(责编：鲁婧、吕骞)

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