本报记者 龚 鸣 张丹华

农业是上海合作组织区域经济合作的重要领域。近年来，共建“一带一路”倡议与上海合作组织国家发展战略有效对接，为各国实施双多边农业合作提供了重要平台。中国与上海合作组织其他成员国在农业投资、贸易、科技等方面密切交流，加强政策对话沟通，深化人才交流培训，推进科技协同创新，携手深耕农业合作“示范田”，不断释放可持续发展潜力。

开展技术合作 助力粮食安全

上海合作组织成员国农业资源各有禀赋，农业生产各具特色，农业技术各有专长，市场需求各有特点，加强区域农业合作具有巨大潜力和空间。今年5月，第八届上海合作组织成员国农业部长会议以视频方式举行，各方积极评价在上海合作组织框架下深化农业和粮食安全合作的重要性，支持利用上海合作组织农业技术交流培训示范基地等提升务实合作水平。

2020年10月，上海合作组织农业技术交流培训示范基地在陕西杨凌正式揭牌，农业技术交流培训示范基地成长为上海合作组织农业技术合作的“样板间”。去年7月，《上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设方案》出台，强调精准服务上海合作组织国家农业现代化、产业化和可持续发展。

举办上海合作组织现代农业发展圆桌会、上海合作组织国家农业大学校长论坛等重要交流活动；与成员国在人才培养、园区建设等方面达成10多个合作意向；先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家建成农业科技示范园区；面向上海合作组织国家和发展中国家开展援外培训项目56期，累计培训学员2000多名……从交流培训示范到经贸产能合作，杨凌示范区积极拓展农业开放合作路径。

上海合作组织秘书长张明表示，各成员国大力发展农业科技创新合作，通过交流农业技术和解决方案、扩大农产品贸易、提高粮食生产、提升农产品储存和加工能力、维护产业链供应链畅通等举措，共同确保区域和全球粮食安全。

在乌兹别克斯坦塔什干州乌塔伊奇客地区，中乌节水农业海外示范园采用太阳能驱动的智能水肥一体化灌溉设备，具有省电、节水、节肥等功能，可使当地棉花产量提高30%以上、节水50%。

在哈萨克斯坦，中国西北农林科技大学与北哈萨克斯坦州国立大学合作开展作物绿色生产“一带一路”联合实验室农产品质量评估工作，筛选出的优良品种将作为中哈农业科技示范园的播种材料。

在巴基斯坦，培育杂交水稻、推广菌草技术、引进中国花椰菜种子、种植辣椒……巴中农业合作项目不断推进。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，农业是巴基斯坦的经济支柱和重要外汇来源，上海合作组织成员国深化农业技术合作，为巴农业发展带来新的机遇。

上海合作组织副秘书长索海尔·汗表示，当前全球粮食安全形势严峻，各方加强现代农业领域的交流合作，将促进各成员国经济社会持续稳定发展。

搭建服务平台 推动贸易往来

塔吉克斯坦的天然蜂胶、俄罗斯的伏特加、中国各地的农产品和手工艺品……不久前在杨凌示范区举办的上海合作组织减贫和可持续发展成果展上，各国特色产品琳琅满目，各方开展农产品贸易愿望强烈。

乌兹别克斯坦农业部专家图拉巴依维·特穆尔贝科专程来到杨凌，仔细研究比较了多个中国绿豆品种。此行他有意洽谈20万吨绿豆进口项目。他表示：“中国农业发展经验值得学习借鉴。中国是乌兹别克斯坦最大的贸易伙伴国，希望双方在贸易、农业和文旅等领域进一步加强合作。”

近年来，中国与上海合作组织其他成员国之间农食产品贸易不断扩大。截至今年3月，上海合作组织成员国已有12大类、699种动植物源性食品获得输华准入。中国致力于搭建新平台、开辟新渠道，为上海合作组织国家农业贸易与投资合作牵线搭桥。

2022年9月，首届上海合作组织农业博览会在陕西举办。哈萨克斯坦的菜籽油、面粉，俄罗斯的椴树蜜、酸黄瓜，吉尔吉斯斯坦的葱头、葡萄，巴基斯坦的草莓、松子等农产品颇受欢迎。塔吉克斯坦驻华大使馆商务参赞菲鲁兹在现场推介家乡美食和特产，表示希望塔中持续友好，不断挖掘农业领域合作潜力。

去年12月底，中国（陕西）商品交易中心在乌兹别克斯坦首都塔什干启用，目前已展出农机装备、灌溉设备、淳化苹果、陕北小米、陕南茶叶等产品。未来，交易中心还将不断丰富产品种类，强化带动功能，致力于成为服务上海合作组织国家经贸往来的信息服务高地、产业合作高地，加速推动在农机装备、民生百货等方面的经贸往来。

上海合作组织前秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，在塔什干打造这一交易中心，是深化上海合作组织国家间经贸往来的有力举措。该经贸服务平台立足乌兹别克斯坦，有助于深化乌中两国农业资源互通和经贸合作。

上海合作组织国家农产品贸易服务平台、杨凌自贸片区跨境电商产业园等基础设施陆续建成，杨凌综合保税区（一期）正式封关运行，未来将进一步促进上海合作组织成员国间的贸易往来。

加强减贫交流 促进发展繁荣

上海合作组织国家加强减贫与农业技术交流合作，对于加快全球减贫进程、促进世界经济发展具有重要意义。中国将与上海合作组织其他成员国进一步加强农业农村政策对接，推动农业技术、农村发展务实合作，为全球减贫事业贡献更多力量。

今年5月底，上海合作组织减贫和可持续发展论坛在陕西举行。巴基斯坦参议院副主席阿夫里迪表示，巴基斯坦应学习中国减贫经验，将经济增长和社会进步结合起来，关注农民的农业技能提高和可再生资源的开发利用，努力实现减贫和可持续发展目标，促进社会稳定和经济繁荣。

“中国专家为哈萨克斯坦带去小麦新品种和种植技术，提高了小麦的品质和产量，哈萨克斯坦的面粉也走进了中国家庭。”西北农林科技大学哈萨克斯坦留学生张诺说，希望在中国学到更多减贫和农业发展领域的知识和经验，为哈中合作贡献一份力量。

“中国城乡一体化发展的经验很有借鉴意义”“乌兹别克斯坦一直在与盐碱地做斗争，中国分享盐碱地治理经验，对我们来说十分宝贵”“生态养鸡场全程智能化，我们也希望引进这样的设备”……今年6月，2023年上海合作组织国家减贫和发展论坛暨扶贫培训班在山东青岛开班，70名来自上合组织国家的学员参与培训，通过理论研讨、实地考察、案例讨论等，学习中国减贫和乡村振兴经验。2021年，在上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议上，中方宣布将在未来3年，向上合组织国家提供1000名扶贫培训名额。培训班正是中方践行承诺的体现。

张明表示，减贫已成为上海合作组织议程上的重要内容，合作机制内涵不断丰富和完善。中方作为上海合作组织创始成员国，在减贫方面取得斐然成就，中方开放的态度为各方分享中国经验和方案创造了有利条件。塔吉克斯坦“亚洲快讯”通讯社编辑总监纳季罗夫·巴赫马尼奥尔说：“期待更多人有机会到中国学习交流，将先进的农业技术带回自己国家，助力当地农业经济发展。”

《 人民日报 》（ 2023年07月09日 03 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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