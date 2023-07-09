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培养高素质技术人才 专家：开辟职业教育产教融合新路径

2023年07月09日13:04 | 来源：人民网
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人民网北京7月9日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）职业教育与经济社会发展紧密相连。推进职业教育产教融合，有助于培养高素质技能人才，为我国产业链、供应链保持强大韧性、行稳致远提供坚强保障。

为加快形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局，近日，国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》（以下简称《方案》），围绕“赋能”和“提升”两个关键词，提出5方面19条政策措施。

“《方案》围绕产教融合型城市、产教融合型企业，以及产教融合互动程度，描绘了三年行动计划的目标蓝图。”中国宏观经济研究院体改所副研究员彭涛分析，目标蓝图主要包括以下三点：

一是接续推进产教融合50个试点城市建设，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥。

二是建设培育1万家产教融合型企业，产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善。

三是逐步形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。

《方案》对构建产教深度融合发展格局任务进行了部署，彭涛将重点任务概括为“1+3+1”，即“1个效应、3个着力、1个激励”：“1个效应”是指接续推进产教融合建设试点，充分发挥突破和引导带动作用，推动形成产教融合头雁效应；“3个着力”是指围绕职业院校、实训基地和校企合作这三个工作重点，促使产业需求更好地融入人才培养全过程；“1个激励”是指加强政策组合的激励作用，完善落实激励赋能政策体系。

《方案》还提出了将产教融合进一步引向深入的路径，彭涛认为，可以从以下几个方向推动产教融合发展格局的形成：

一是统筹推动教育和产业协调发展，提升行业企业参与产教融合的内生动力和积极性。由于校企合作深度不够、学生就业去向无法保障、产权不清晰等原因，行业企业投入产教融合的信心不足。为此，《方案》提出统筹推动教育和产业协调发展。在培养内容和培养方式上深化校企合作，帮助行业企业锁定人才，提升企业参与产教融合的内生动力。并且优化校企合作模式，保障行业企业参与校企合作的投入能够产生回报，调动企业参与产教融合的积极性。

二是创新搭建产教融合平台载体，服务中小微企业，促进产业人才教育创新链的延伸融合。相比大型企业，广大中小企业缺乏独立开展校企合作的能力，在人力资源获取上处于更加不利地位。《方案》明确提出创新搭建产教融合平台载体，解决了这一现实难题。在服务中小微企业同时，促进了产业链、人才链、教育链和创新链延伸融合。

三是接续推进产教融合试点建设，充分发挥突破和引导带动作用，强化经验的提炼、复制和推广。通过《方案》提出的产教融合城市、基地、项目和企业的建设，充分发挥突破和引导带动作用，总结和提炼它们在产教融合制度、模式创新和组合式激励政策体系构建上的成功经验、有效举措和制度性成果，因地制宜地加以复制和推广，将成为推进产教融合走向深入的有效路径。

(责编：王仁宏、吕骞)
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