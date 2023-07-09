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江苏辽宁部分河流发生超警以上洪水 各地全力做好洪水防御工作

2023年07月09日15:31 | 来源：人民网
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人民网北京7月9日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月6日至8日，西南中东部、江淮、黄淮南部、东北中部南部及湖北东部西南部等地发生强降雨过程，累计最大点雨量江苏扬州高港节制闸342毫米、贵州铜仁凯马311毫米、安徽安庆马嘶铺273毫米、辽宁朝阳大巴196毫米。受其影响，江苏滁河下游六合段，辽宁辽河支流绕阳河，贵州乌江支流西洛河、观音河、织金河、沙窝河及赤水河支流油沙河，江西昌江上游，内蒙古嫩江支流阿伦河，黑龙江穆棱河及支流大石头河、牡丹江支流沙兰河等12条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.02至0.87米，其中贵州西洛河和沙窝河小幅超保；江苏里下河地区及通南片共有20站水位超警，最大超警幅度0.10至1.42米；太湖周边河网区共有16站水位超警，最大超警幅度0.01至0.31米。

预计7月9日，西南东部南部、江南北部、江淮西部、东北东南部及湖北东部西南部等地将有中到大雨，其中上海、安徽西南部、湖北中东部、湖南西北部、贵州中西部、云南中部、吉林东南部等地局部将有暴雨。云南李仙江、贵州乌江下游、湖南澧水上游及沅江支流酉水、湖北巴水浠水蕲水、安徽皖河、辽宁辽河浑河浑江等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能超警。

水利部启动主汛期工作机制，强化应急值守，坚持每日会商，做好监测预警，以“一省一单”靶向部署防御工作。水利部维持对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江苏、湖北、重庆、贵州等9省（自治区、直辖市）洪水防御Ⅳ级应急响应，仍有3个工作组在一线协助指导。水利部长江委、松辽委和太湖局维持洪水防御Ⅳ级应急响应。

江苏省水利厅启动防汛Ⅳ级应急响应，调度里下河沿海五大港闸及沿长江涵闸枢纽全力排水，紧急调运15台移动泵车开展城市排涝。南通、盐城、扬州、泰州等市投入堤防巡查人员5971名。辽宁省委、省政府主要领导安排部署防汛救灾工作，省水利厅印发《水库水量调度警示通报》《山洪灾害防御警示通报》，派出工作组指导强降雨防御工作，沈阳、阜新等市启动防汛Ⅳ级应急响应积极应对。重庆市水利局提升水旱灾害防御应急响应至Ⅲ级，派出工作组赴万州、巫山等区县指导洪水防御工作。湖北省水利厅启动洪水防御Ⅳ级应急响应，强化预警“叫应”，加强重点部位巡查防守，确保度汛安全。

(责编：王仁宏、吕骞)
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