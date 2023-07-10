记者7月9日从财政部了解到，中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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