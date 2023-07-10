中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问
2023年07月10日08:09 | 来源：新华社
小字号
记者7月9日从财政部了解到，中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。
(责编：宋心蕊、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 双预警齐发 山东上海等7省市部分地区有雷暴大风或冰雹
- 人民网北京7月9日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今天，强降水和强对流天气影响范围都有所收缩，但安徽西南部、湖北东部、湖南西北部、贵州西部、云南南部、吉林东部、西藏东南部等地有大到暴雨，部分地区并伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过60毫米），吉林中东部、辽宁中东部、山东中东部、江苏北部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级。中央气象台继续发布高温橙色预警、强对流天气黄色预警。…
- 评论
- 关注