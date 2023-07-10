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成都推进体育产业建圈强链

“大运热”带动体育消费升级

2023年07月10日08:26 | 来源：经济日报
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原标题：“大运热”带动体育消费升级

　　第31届世界大学生夏季运动会开幕的日子越来越近。最新数据显示，2022年，成都体育产业总产值达1005亿元、增加值达385亿元，相比2018年分别增长59%、79%。近年来，成都全力推进世界赛事名城建设，促进体育产业建圈强链、整体成势，以赛营城助力体育产业高质量发展。

　　《成都市“十四五”世界赛事名城建设规划》提出，成都将于2025年建成世界赛事名城。每年举办国际和全国赛事达50项以上，体育赛事对相关产业的拉动效应超300亿元。成都理工大学体育学院院长文烨表示，各类重大体育赛事筹办的过程有利于成都提升硬件设施、扩大影响，相关县（市区）以及邻近城市之间还可通过协同办赛，形成以赛事促发展的格局。

　　近年来，成都成功申办大运会，成功举办2022年世乒赛，高效推进2024年羽毛球汤尤杯、2025年世界运动会等国际顶级赛事筹办工作，快速构建“十四五”时期高等级体育赛事矩阵。成都马拉松、“天府绿道”、“天府龙泉山”等本土自主品牌赛事正逐步走向全国。

　　成都还提出，构建现代体育产业矩阵，重点布局高端体育竞赛表演业、户外休闲运动业、体育培训服务业、体育生产性服务业等。近3年，成都累计签约重大体育产业项目115个，金额超870亿元。

　　今年2月份，占地130余亩、总投资约80亿元的国际体育公园城在武侯区开建。据介绍，国际体育公园城将探索“体育+产业”“体育+大健康”“体育+商业”发展模式，引入国际先进的体育运营、体育金融、体育培训等相关企业，构筑体育产业新高地。

　　武侯区近年来聚集了不少体育产业发展的要素和优势。该区先后建成田径场、各类球场、攀岩场等37类体育运动场地1744处，面积达294.54万平方米，初步形成了大型体育运动场馆、高校体育场馆、社区公园等多类型、多层级的空间体系。

　　文烨表示，成都“大运热”对体育产业发展的带动效应不容忽视，成功申办大运会4年多来，成都体育基础设施不断提档升级，体育正成为引领消费升级的新动力。

　　“成都充分发挥成都大运会带动效应，持续开展体育产业招商推介和市场开发，举办赛事宣传、品牌推广及产业推介发布活动50余场，累计签约赞助企业73家。”成都市政府副秘书长、市体育局局长熊艳说。

　　《成都市“十四五”体育产业建圈强链发展规划和二〇三五年远景目标展望》提出，到2025年，成都体育产业总规模将超1500亿元，体育产业增加值占地区生产总值比重超2%，全市体育消费总规模突破800亿元。（记者 刘畅）

(责编：曹淼、李源)
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