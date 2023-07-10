刘艳

原标题：我国迈入数据库产业第一梯队

当数据成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，数据库作为存储与处理数据的关键技术，成为全球经济新的驱动引擎。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长代晓慧表示，“十四五”是我国数字经济发展和数据要素市场培育的关键时期，数据库作为支撑数据存储和计算的核心组件，正发挥重要支撑作用。

中国通信标准化协会和中国信息通信研究院（以下简称中国信通院）日前主办了2023可信数据库发展大会。大会发布的《数据库发展研究报告（2023年）》指出，随着数字化转型深入推进和数据量的爆炸式增长，千行百业应用对数据库的需求变化推动数据库技术加速创新，全球数据库产业快速发展，我国已迈入第一梯队。

报告显示，2022年全球数据库市场规模为833亿美元，中国数据库市场规模为59.7亿美元（约合403.6亿元人民币），占全球7.2%。预计到2027年，中国数据库市场总规模将达到1286.8亿元，市场年复合增长率（CAGR）为26.1%。2022年，公有云数据库市场规模为219.15亿元，占市场总体的54.3%，较2021年增速51.6%，我国公有云数据库市场规模首次过半，预计2023年公有云数据库市场占比将进一步扩大到59.8%，规模达到323.16亿元。

如腾讯云数据库总经理王义成所言，随着信息技术的快速发展，企业已意识到数字化转型对于提高效率和竞争力的重要性，在这个过程中，数据库技术发挥着关键作用。

随着各行业数字化转型不断加速，我国数据库应用创新实践迈入新阶段，应用范围已从对能力需求较低的办公、邮件等外围系统，逐步深入到金融、电信等关键行业中，对性能需求极高、稳定性要求极强的账务、调度等核心系统。

中国信通院云计算与大数据研究所所长、中国通信标准化协会互联网与应用标准技术工作委员会主席何宝宏表示，作为各行业数据存储、计算、流通的基础软件，数据库管理系统经过60余年的发展，理论技术不断创新、产品形态日益丰富、产业生态加速变革、产业热度持续升温，我国数据库产业欣欣向荣，正在经历由“数量型”向“质量型”关键转变期。

(责编：申佳平、陈键)

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