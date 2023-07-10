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低碳体验馆开门“营业” 让更多科技元素点亮“绿色大运”

陈科 何亮
2023年07月10日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：低碳体验馆开门“营业” 让更多科技元素点亮“绿色大运”

　　“那个巨型‘蓉宝’好可爱！我们去绿色集装箱那边看看到底是什么？”

　　“快帮我拍个照，虽然我参加不了大运会，但还是可以和‘蓉宝’合个影！”

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　　7月8日，以“绿色大运 点亮低碳新生活”为主题的成都大运会低碳办赛系列主题活动在宽窄巷子东广场举行。融合成都大运会低碳交通、低碳场馆、低碳能源等绿色环保创意的一体化装置——成都大运会低碳体验馆开门“营业”，无数往来市民和国内外游客被现场“闪现”的成都大运会吉祥物“蓉宝”和绿色艺术装置吸引。

　　助力绿色大运 体验低碳生活

　　当前正值暑期旅游旺季，大量游客、市民纷纷来到活动现场参观游览。

　　低碳魔方、碳循环灯箱、动力单车、能源小屋、AI智能机器人……在工作人员的介绍下，各类稀奇古怪的装置被揭开神秘面纱，通过趣味互动体验，鼓励现场观众用实际行动践行大运会低碳办赛理念。

　　将手掌按在墙上，碳循环灯箱随即感应亮灯；在能源小屋，游客还能手动体验太阳能、风力、水力3种新能源发电形式；观众将喝完的矿泉水瓶、易拉罐、咖啡杯等废弃品，投进低碳魔方的“大嘴巴”，废弃品被扫描分析后变身碳积分小票，参与者凭小票可在现场兑换相应的大运会纪念品。

　　关于碳元素的科普知识通过语音讲解娓娓道来，也阐明了成都大运会为何强调“绿色、节俭、必须”的办赛原则。

　　善用科技元素 展示低碳特质

　　“宽窄巷子是成都市的代表性景点之一，人流量非常可观。我们在这里设置体验馆，吸引市民、外来游客关注成都大运会低碳办赛的理念，将办赛与营城融合，让绿色大运成为成都公园城市示范区建设的一张名片。”现场负责人说。

　　成都大运会低碳体验馆使用一体融合、可重复拆建的方式进行搭建，不仅能在有限的空间中承载更多的场景，而且能实现多场次循环使用，避免资源浪费，降低活动成本。

　　此外，体验馆还通过AI机器人互动聊天分享大运会知识、AR场景地图沉浸式体验场馆环境等科技表达方式，为游客提供自助化的观展服务。

　　现场负责人表示，通过融入创新科技、低碳环保等元素，综合打造成都大运会环保节能应用场景，增强低碳大运的实际体验感，展示成都大运会低碳特质、科技属性，让更多科技元素点亮“绿色大运”。

　　践行低碳理念 科学布局办赛

　　在“双碳”目标的驱动下，“绿色办赛”成为成都大运会的重要使命，在场馆建设、交通出行、赛事活动服务等各个环节都能看到严格践行“绿色大运”的身影。

　　成都大运会涉及的新建场馆均达到绿色建筑二星级标准，充分利用多元化技术手段，实现低碳、节能、环保效果的最大化，全面采用绿色建材，减少建筑垃圾和污染物的产生。既有场馆则是进行绿色改造升级，优化自然通风和采光。所有场馆进行了LED节能灯具替换，并实现多级照明控制，多个场馆加装布袋风管，使用多联变频空调，促进场馆高效稳定用能。

　　据了解，成都共落实1340台新能源大巴和1000余台新能源小车作为运动员、技术官员及媒体等交通服务车辆，从大运村到中心城区场馆的交通用车，新能源车占比达90%，大运村内部100%使用新能源摆渡车。（陈科 何亮）

(责编：申佳平、陈键)
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