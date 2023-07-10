周圆、王聿昊

原标题：国家防办、应急管理部会商调度重点地区防汛抢险救灾工作

国家防总办公室、应急管理部9日组织防汛专题视频会商调度，与自然资源部、水利部、中国气象局会商研判当前汛情发展趋势，视频连线内蒙古、江苏、重庆、贵州等省份防指办公室，研究部署重点地区防汛抢险救灾工作。

气象部门预测，近期江淮、江汉、江南北部、重庆、贵州以及内蒙古东部、东北地区南部仍有较强降雨过程。会商指出，全国即将进入“七下八上”防汛关键期，防汛形势严峻复杂，各地各部门要高度警惕，对照查找自身短板，全面落实各项防范措施，确保部署关口前移。

会商强调，要切实落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，督促各级党政防汛责任人特别是包保责任人深入基层，把问题苗头提前化解在成灾前。要持续开展隐患排查整改，发现险情预兆及时研判识别，提前果断采取“关停撤转”措施。要提高预警和应急响应联动机制、临灾预警“叫应”机制的执行力。要盯牢病险水库、高位塘坝、山洪灾害风险区、地质灾害隐患点、城市易涝点等防御重点部位和薄弱环节。

目前，国家防总维持针对内蒙古等10个省份的防汛四级应急响应。国家减灾委、应急管理部维持针对重庆的国家Ⅳ级救灾应急响应。

(责编：申佳平、陈键)

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