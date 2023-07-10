上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次
2023年07月10日08:47 | 来源：新华网
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原标题：上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次
记者9日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。
国铁集团客运部负责人介绍，上半年，随着经济社会发展平稳向好，铁路客流呈现恢复性增长态势，全国铁路日均开行旅客列车9311列，较2019年同期增长11.4%。
上半年，铁路部门持续优化区域客运产品，便利人员交流往来。广深港高铁跨境列车1月15日分阶段恢复开行以来，目前已覆盖内地49个城市68个车站，每日开行跨境列车达182列，双向客流持续走高，截至6月30日累计发送跨境旅客608.7万人次。中老铁路4月13日首开国际旅客列车以来，截至6月30日累计发送跨境旅客3.3万人次。
(责编：申佳平、陈键)
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