新华社权威快报丨三峡电站投产发电20年累计发出清洁电能超16000亿千瓦时
2023年07月10日08:48 | 来源：新华社
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原标题：新华社权威快报丨三峡电站投产发电20年累计发出清洁电能超16000亿千瓦时
三峡电站是世界装机容量最大的水电站，2023年7月10日，三峡电站首台机组投产发电整20年。
三峡电站共安装34台水轮发电机组，总装机容量2250万千瓦，年设计发电量882亿千瓦时，是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点，电能昼夜不息被送往华东、华中、广东等地。
20年来，三峡电站已累计发出16000多亿千瓦时清洁电能，相当于我国居民2022年直接消耗的用电。16000亿千瓦时清洁电能相当于替代标准煤4.8亿多吨，减少二氧化碳排放量约13.2亿多吨，助力我国构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
记者：郁琼源
编辑：苗夏阳
设计：贾稀荃
新华社国内部出品
(责编：申佳平、陈键)
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