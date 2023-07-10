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2023年生态文明贵阳国际论坛取得多项成果

潘德鑫
2023年07月10日08:48 | 来源：新华网
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原标题：2023年生态文明贵阳国际论坛取得多项成果

　　主题为“共谋人与自然和谐共生现代化——推进绿色低碳发展”的2023年生态文明贵阳国际论坛于9日下午闭幕。本届论坛吸引了来自全球42个国家和地区的3200余名代表参加，与会各方在四个方面达成14项共识，发布了多项研究成果，促成了多个与绿色发展相关的合作。

　　本届论坛在“坚持绿水青山就是金山银山，筑牢新时代生态文明建设的思想之基”“坚持人与自然和谐共生，夯实共建清洁美丽世界的理论之道”“坚持创新驱动科技引领，谋划促进全面绿色转型的发展之策”“坚持推进绿色低碳发展，走好推动全球可持续发展的行动之路”等四个方面达成了14项共识。

　　论坛发布了《中国气候变化蓝皮书（2023）》《“全球生态文明智库高峰主题论坛”咨询报告》“我国陆地岩溶无机和生态有机碳汇的时空分布规律与驱动机制”“人工调控土地利用岩溶固碳稳碳过程机制”等多项研究成果。论坛期间，世界自然保护联盟（IUCN）为中国入选《IUCN绿色名录》的13个自然保护地举行了授牌仪式。

　　此外，贵州省在论坛上面向国内外发布了220个绿色产业招商项目，涵盖新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化等项目。其中，在论坛现场签署的2个战略合作协议和12个产业投资项目，涵盖现代能源、新能源汽车及电池材料、文化旅游等产业，签约金额122.36亿元。

(责编：申佳平、陈键)
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