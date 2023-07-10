人民网北京7月10日电 （记者王震）近日，部分基金公司宣布降低旗下公募基金产品管理费及托管费，证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。

证监会表示，近年来，我国公募基金行业快速发展，已成为资本市场十分重要的机构投资者，在提高直接融资比重、促进资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家重大战略方面发挥了积极作用。

证监会监管始终坚守公募基金行业发展的人民性，持续推进公募基金行业高质量发展。在今年主题教育期间，围绕投资者关心、关切的问题，证监会深入开展调查研究，广泛听取市场意见，根据行业发展实际和投资者需求，制定了公募基金行业费率改革工作方案，将监管引导推动与行业主动作为相结合，指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革，支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。

下一步，证监会将按照“突出重点、远近结合、稳慎推进、统筹发展”的工作思路，坚持市场化、法治化原则，全面优化公募基金费率模式，稳步降低行业综合费率水平，逐步建立健全适合我国国情市情、与我国公募基金行业发展阶段相适应的费率制度机制，促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致、互相支撑、共同实现。

(责编：王震、高雷)

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