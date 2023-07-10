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国家统计局：6月份工业生产者出厂价格同比下降5.4% 环比下降0.8%

2023年07月10日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者王仁宏）今日，国家统计局公布2023年6月工业生产者出厂价格指数。数据显示，2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.0%。

来源：国家统计局

来源：国家统计局

从同比情况看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降6.8%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约5.26个百分点。其中，采掘工业价格下降16.2%，原材料工业价格下降9.5%，加工工业价格下降4.7%。生活资料价格下降0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.17个百分点。其中，食品价格下降0.6%，衣着价格上涨1.0%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格下降1.5%。

工业生产者购进价格中，化工原料类价格下降13.0%，黑色金属材料类价格下降11.2%，燃料动力类价格下降11.1%，建筑材料及非金属类价格下降5.5%，有色金属材料及电线类价格下降4.9%，农副产品类价格下降3.6%。

来源：国家统计局

来源：国家统计局

从环比情况看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降1.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.78个百分点。其中，采掘工业价格下降3.5%，原材料工业价格下降1.6%，加工工业价格下降0.6%。生活资料价格下降0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格上涨0.3%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.4%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降2.8%，化工原料类价格下降2.0%，建筑材料及非金属类价格下降1.6%，黑色金属材料类价格下降1.3%，农副产品类价格下降1.0%，有色金属材料及电线类价格下降0.5%；纺织原料类价格上涨0.3%。

(责编：王仁宏、高雷)
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