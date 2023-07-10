新华社北京7月10日电（记者魏玉坤）国家统计局10日发布数据，6月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比由上月上涨0.2%转为持平，环比下降0.2%。上半年，CPI平均比上年同期上涨0.7%。

统计数据显示，6月份，食品价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大1.3个百分点。食品中，鲜菜、薯类、鲜果和禽肉类价格上涨较多，涨幅在4.3%至10.8%之间；猪肉价格下降7.2%，降幅比上月扩大4个百分点。

6月份，非食品价格同比由上月持平转为下降0.6%。非食品中，服务价格上涨0.7%，涨幅回落0.2个百分点；工业消费品价格下降2.7%，降幅扩大1个百分点，其中能源价格下降9.3%，扣除能源的工业消费品价格下降0.5%，降幅均有扩大。

6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降5.4%，降幅比上月扩大0.8个百分点；环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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